Dolar
41.58
Euro
48.63
Altın
3,759.71
ETH/USDT
3,993.60
BTC/USDT
109,276.00
BIST 100
11,151.20
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kültür

Şair ve yazar Yavuz Bülent Bakiler vefat etti

Türk edebiyatının müstesna isimlerinden şair ve yazar Yavuz Bülent Bakiler, 89 yaşında vefat etti.

Ahmet Esad Şani  | 28.09.2025 - Güncelleme : 28.09.2025
Şair ve yazar Yavuz Bülent Bakiler vefat etti

İstanbul

İstanbul Valisi Davut Gül NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda Bakiler'in "Gözlerin İstanbul Oluyor Birden" şiirini paylaştı.

Paylaşımda ayrıca "Şair, yazar Yavuz Bülent Bakiler'in vefat haberini üzüntüyle aldık. Rabbim rahmetiyle, merhametiyle muamele etsin. Mekanı cennet, makamı ali olsun. Ailesinin ve sevenlerinin başı sağ olsun." ifadesi yer aldı.

Türkçe kullanımına özen göstermesiyle bilinen Yavuz Bülent Bakiler, "Harman", "Yalnızlık", "Duvak" ve "Seninle"nin de aralarında bulunduğu çok sayıda şiir kitabıyla tanınıyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Kültür ve Turizm Bakanlığından taziye mesajı

Bakanlığın NSosyal hesabından paylaşılan taziye mesajında, şu ifadelere yer verildi:

"Türk edebiyatının güçlü kalemlerinden, düşünce dünyamızın mümtaz isimlerinden Yavuz Bülent Bakiler'in vefatını derin bir üzüntüyle öğrendik. Şiirleri, yazıları ve fikirleriyle sadece edebiyat dünyasında değil, aynı zamanda milletimizin kültür ve düşünce hayatında da derin izler bırakan Bakiler, Türk dünyasının hafızasında daima yaşayacaktır. Ülkemize kattığı değerleri saygıyla hatırlayacağımız merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve tüm edebiyat dünyamıza başsağlığı diliyoruz. Mekanı cennet olsun."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yavuz Bülent Bakiler için taziye mesajı
Ege, Marmara ve Batı Karadeniz için yerel kuvvetli yağış uyarısı
Kütahya'da 5,4 büyüklüğünde deprem
Üniversite öğrencileri, tohumundan atığına faydalanılan aspiri kampüste üretti
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından özel kreş ve gündüz bakımevleri desteklerine ilişkin açıklama

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yavuz Bülent Bakiler için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yavuz Bülent Bakiler için taziye mesajı

Şair ve yazar Yavuz Bülent Bakiler vefat etti

Yazar Emine Şenlikoğlu, tuzağa düşürülen gençlerin hikayesini anlattı

Eserlerine Anadolu'yu taşıyan ressam: Bedri Rahmi Eyüboğlu

Eserlerine Anadolu'yu taşıyan ressam: Bedri Rahmi Eyüboğlu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet