Kültür

RTÜK Başkanı Daniş: Yayıncılıkta 3A formülünü esas alıyoruz aklın, ailenin ve ahlakın korunması

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Mehmet Daniş, "Kamu düzenini, genel ahlakı, genel sağlığı ve kamu yararını önceleyen sorumlu yayıncılık anlayışında 3A formülünü esas alıyoruz. Aklın, ailenin ve ahlakın korunması." ifadelerini kullandı.

Merve Yıldızalp Yormaz  | 22.02.2026 - Güncelleme : 22.02.2026
RTÜK Başkanı Daniş: Yayıncılıkta 3A formülünü esas alıyoruz aklın, ailenin ve ahlakın korunması

Ankara

Daniş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, gerçek etkinin reyting ile değil, vicdan ve etik duruş ile ölçüldüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"Kamu düzenini, genel ahlakı, genel sağlığı ve kamu yararını önceleyen sorumlu yayıncılık anlayışında 3A formülünü esas alıyoruz. Aklın korunması, ailenin korunması, ahlakın korunması. Medyanın yalnızca bir eğlence veya bilgilendirme aracı olarak değerlendirilemeyeceği aynı zamanda toplumu, kültürü ve değerleri şekillendiren bir araç olduğu gerçeğinden hareketle medya etiği, kamu yararı ve toplumsal sorumluluk temelli içeriklerin üretilmesini geleceğimiz için önemsiyoruz. Etik, sorumlu ve dönüştürücü medya kültürünün devamına yönelik yürüttüğümüz çalışmalara kararlılıkla devam edeceğiz."

İlgili konular
Benzer haberler

