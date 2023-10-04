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Kültür

Roma'da yapılan Cumhuriyet'in 100. yılı konseri beğeni topladı

Türkiye'nin Roma Büyükelçiliği tarafından başkent Roma'da düzenlenen "Cumhuriyet’in 100. yılı Konseri" büyük beğeni topladı.

Barış Seçkin  | 04.10.2023 - Güncelleme : 04.10.2023
Roma'da yapılan Cumhuriyet'in 100. yılı konseri beğeni topladı Fotoğraf: Barış Seçkin/AA

Roma

Roma’nın önde gelen konser salonlarından olan Auditorium Parco della Musica'daki konserde, şef Tolga Atalay Ün yönetimindeki Roma Senfoni Orkestrası eşliğinde tenor Murat Karahan ve İtalyan Soprano Maria Tomassi sahne aldı.

Solistler, Karahan ve Tomassi, ünlü İtalyan aryalarını solo ve beraber olarak seslendirdi.

Tenor Murat Karahan, Cumhuriyet’in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün en sevdiği arya olarak bilinen İtalyan besteci Giacomo Puccini’nin Tosca operasından "E lucevan le Stelle" aryası başta olmak üzere Aşık Veysel'den "Uzun İnce Bir Yoldayım"a kadar uzanan geniş bir repertuvarda dinleyenlere solo performansıyla müzik ziyafeti sundu.

Tomassi ve Karahan konserin ardından izleyenler tarafından uzun süre ayakta alkışlandı.

Konseri, Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Ömer Gücük, Roma’da yaşayan Türk vatandaşları ve çok sayıda İtalyan davetli izledi.

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