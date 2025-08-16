Ressam Cemal Toy'un "Kalp Hizası" sergisi 23 Ağustos'ta AKM'de açılacak
Ressam Cemal Toy'un 40 yıla yaklaşan sanat yolculuğunu yansıtan "Kalp Hizası" sergisi, 23 Ağustos'ta Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Galeri'de sanatseverlerle buluşacak.
Sergide sanatçının akademi yıllarında ürettiği, soyut sanata geçiş niteliğindeki eserlerinin yanı sıra farklı dönemlerinden çalışmalar da bir arada sunulacak.
Betül Tekiner küratörlüğünde hazırlanan sergi, sanatçının farklı dönemlerinden eserlerini bir araya getirerek geçmişten geleceğe uzanan bir bağ kurmayı amaçlıyor.
Ayrıca, sergide Toy'un "Her Şehir Ona Bakar", "Sonsuz Şehirler", "İstanbul Panorama", "Tevhit Serisi", "Dünya Kadınları", "Ateş ve Su", "Soyut Seri" ve "Dervişler" başlıklı serilerinin ilk örnekleri ile güncel çalışmaları yer alacak.
Sergi kapsamında başta çocuklar olmak üzere birçok yan etkinlik de düzenlenecek.
"Kalp Hizası" sergisi, 7 Eylül'e kadar 10.00-19.00 saatleri arasında gezilebilecek.