Dolar
18.80
Euro
20.34
Altın
1,912.35
ETH/USDT
1,529.90
BTC/USDT
20,825.00
BIST 100
5,405.43
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kültür

"Rafadan Tayfa Galaktik Tayfa" 1 milyondan fazla izlendi

TRT Çocuk'un sevilen kahramanları Rafadan Tayfa'nın üçüncü sinema filmi "Rafadan Tayfa Galaktik Tayfa", 13 günde 1 milyon seyirci rakamına ulaştı.

Fatih Türkyılmaz   | 19.01.2023
"Rafadan Tayfa Galaktik Tayfa" 1 milyondan fazla izlendi

İstanbul

TRT'den yapılan açıklamaya göre, 6 Ocak'ta vizyona giren TRT ortak yapımı film, 1 milyondan fazla kişi tarafından izlenerek, Türk filmleri arasında rekor kıran projelerden oldu.

Türkiye'de 81 ilde 692 salonda gösterilen yapım, Almanya, Avusturya, Belçika, Hollanda, Danimarka, Birleşik Krallık, İsviçre, Fransa ve Azerbaycan'da da sinemaseverlerle buluştu.


Animasyon filmde, Rafadan Tayfa'nın sevilen karakterleri Hayri, Kamil, Sevim, Hale, Akın ve Mert'in dünyada mahsur kalan uzaylı arkadaşlarını, uzay gemisine ulaştırmaya çalışırken yaşadıkları macera anlatılıyor.

Çocuk izleyicilerin yanı sıra yetişkinlerin de ilgisini çeken yapımın, yönetmenliğine ve müziklerini İsmail Fidan yaptı, senaryosunu ise Ozan Çivit kaleme aldı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
AYM'den madencilik faaliyetleri nedeniyle oluşan zarara ilişkin başvuruda ihlal kararı
İstanbul'da kural ihlali yapan taksilere geçen yıl 212 bin 65 lira ceza uygulandı
İstanbul Havalimanı'nda polis ekiplerinin yakaladığı kaçak ürünler sergilendi
Tekirdağ'da lodos etkisini sürdürüyor
Bakan Soylu, İstanbul'daki uyuşturucu operasyonlarında 151 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı

Benzer haberler

"Rafadan Tayfa Galaktik Tayfa" 1 milyondan fazla izlendi

"Rafadan Tayfa Galaktik Tayfa" 1 milyondan fazla izlendi

Rafadan Tayfa’nın başarısının sırrı ne?

TRT'nin yeni dizisi "Al Sancak" 19 Ocak'ta başlayacak

"Rafadan Tayfa Galaktik Tayfa"yı 2 haftada 906 bin kişi izledi

"Rafadan Tayfa Galaktik Tayfa"yı 2 haftada 906 bin kişi izledi
"12 Punto 2023" başvuruları başladı

"12 Punto 2023" başvuruları başladı
"Rafadan Tayfa Galaktik Tayfa" 2023'ün en iyi açılış yapan filmi oldu

"Rafadan Tayfa Galaktik Tayfa" 2023'ün en iyi açılış yapan filmi oldu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet