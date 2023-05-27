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Kültür

Prof. Dr. Mustafa Sarı yapay resif ve su altı heykel galerisi dalış izlenimlerini anlattı

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sarı, pinaların Marmara Denizi'nde, yapay resif ve heykellerin de Edremit Körfezi'ndeki önemini vurguladı.

Ahmet Pesen  | 27.05.2023 - Güncelleme : 27.05.2023
Prof. Dr. Mustafa Sarı yapay resif ve su altı heykel galerisi dalış izlenimlerini anlattı Kaynak: Prof. Dr. Mustafa Sarı

Balıkesir

Sarı, gazetecilere yaptığı açıklamada, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, Burhaniye Ticaret Odası, Burhaniye Belediyesi, Gömeç Belediyesi, Marmara Adalar Belediyesi, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Borusan Holding ve Güney Marmara Kalkınma Ajansının, Marmara ve Ege Denizi için önemli projelere imza attığını söyledi.

Bölgede yürütülen üç önemli proje olduğunu belirten Sarı, zaman zaman dalışlar yaparak su altı canlılarının durumunu, ekosistemi gözlemlediklerini dile getirdi.

Fotoğraf: Ahmet Pesen/AA

Marmara Denizi'nin ekosistemi için büyük öneme sahip pinaların 1 saatte 6 litre suyu filtre ederek temizlediğine dikkati çeken Sarı şöyle devam etti:

"Marmara Denizi için son umut pinalardır. Bunu biz korursak Marmara'da müsilaj riskini azaltacak. Pinalar en büyük yardımcımız. Pinalara dair bilinç oluşturmayı hedefliyoruz çünkü pinayı çok az biliyoruz. İnsanlar yaz aylarında denize girerlerken 'Ayağıma yosun değdi.' diye otel sahiplerinden deniz çayırlarının kıyılardan sökülmesini talep ediyorlar. Deniz çayırları pinaların yaşam alanıdır. Deniz çayırını tahrip ettiğinizde pinanın yaşam alanını ortadan kaldırmış oluyorsunuz. İşte bu bilincin artması için çalışmalar yapıyoruz."

Prof. Dr. Mustafa Sarı, Edremit Körfezi'nde yürütülen çalışmalara da destek verdiklerini bildirdi.

Bölgeye 450 yapay resifin yerleştirildiğini aktaran Sarı, "Önceki gün oradaydım. Bu resiflerin bulunduğu yerlere daldığımızda etraflarında sürüler halinde balıkların bulunduğunu, yumurtladıklarını memnuniyetle gördüm." dedi.

Deniz ekosisteminin sanatla bir araya getirilmesi gerektiğini anlatan Sarı, Balıkesir'in Gömeç ilçesi açıklarında kurulan su altı heykel galerisinin önemli bir çalışma olduğunu belirtti.

Bu alanda 22 heykelin bulunduğu bilgisini veren Sarı, "Heykel galerisine daldığımızda gördük ki deniz canlıları bu heykelleri benimsemiş ve üstlerini doldurmuş. Deniz dibinde oluşturduğumuz iki ayrı heykel galerisi dalış yapanlar için çok etkileyici duruma gelmiş. Amacımız, Güney Marmara ve Ege bölgesi denizlerini dalış merkezi durumuna getirerek dalış turizmine katkı sağlamak." diye konuştu.

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