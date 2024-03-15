Dolar
32.13
Euro
35.02
Altın
2,156.27
ETH/USDT
3,676.70
BTC/USDT
68,349.00
BIST 100
8,828.70
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bahçelievler’de “Gaziantepliler ile Sahur Sofrası” programında konuşuyor
logo
Kültür

Prizren'de tarihi Gazi Mehmet Paşa Hamamı restorasyonunun ilk etabı tamamlandı

Kosova'nın güneyindeki Prizren şehrinde bulunan, Osmanlı döneminden kalma tarihi Gazi Mehmet Paşa Hamamı restorasyonunun ilk etap çalışmaları sona erdi.

Eren Beksaç  | 15.03.2024 - Güncelleme : 15.03.2024
Prizren'de tarihi Gazi Mehmet Paşa Hamamı restorasyonunun ilk etabı tamamlandı Fotoğraf: Eren Beksaç/AA

Kosova

Çalışmaların tamamlanması nedeniyle düzenlenen törene Kosova Kültür, Gençlik ve Spor Bakanı Hajrulla Çeku, Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanı ve Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Genel Başkanı Fikrim Damka, KDTP Milletvekili Fidan Brina Jılta, Türkiye'nin Prizren Başkonsolosu Celal Doğan ve ülkedeki Türk kurumlarının temsilcileriyle çok sayıda davetli katıldı.

Bakan Çeku, burada yaptığı konuşmada, restorasyon çalışmalarını yürüten Prizren Bölgesi Kültürel Miras Merkezi uzmanlarına teşekkür etti.

Anıtları işlevsel hale getirerek toplumun hizmetine kazandırdıklarını belirten Çeku, "Bu anıt, tüm restorasyon süreci tamamlandığında vatandaşların işlevinde olmalı, ziyaretçi ve turistleri beklemeli ve Prizren'in yerel ekonomisine hizmet etmelidir." dedi.

Restorasyonla ilgili bilgi veren uzmanlar, çalışmalar sırasında bazı yeni yapılar ve eserler de keşfedildiğini aktardı.

Kosova Kültür, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından finanse edilen restorasyon çalışmalarının birinci etabında, hamamın erkekler kısmında çalışmalar yürütüldü.

Gazi Mehmet Paşa Hamamı'nın kadınlar kısmına ve çevre düzenlemesine odaklanacak restorasyon çalışmalarının ikinci ve final etabına yakın zamanda başlanacak.

İşkodra Sancak Beyi Gazi Mehmet Paşa tarafından 1573-1574 yıllarında yaptırılan Gazi Mehmet Paşa Hamamı, Balkanlar'daki en büyük hamamlardan biri kabul ediliyor.

20. yüzyılın ilk yarısına kadar Prizren halkına asıl amacıyla hizmet veren Osmanlı döneminden kalma hamam, günümüzde kültür sanat faaliyetlerine ev sahipliği yapıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Emine Erdoğan: Türk insanını diğer milletlerden ayıran, Anadolu irfanından mülhem birlik ve dayanışma kültürüdür
İstanbul merkezli yasa dışı bahis soruşturmasında 34 tutuklama
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Egemen bir Filistin devletinin kurulduğunu görmek, inşallah bütün insanlığa nasip olacak
'İstanbul'da beş ilçe 4924 Sayılı Kanun kapsamına alındı'
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Gazze, yerle bir edilmiş durumda ve büyük oranda yaşamaya elverişsiz durumda

Benzer haberler

Prizren'de tarihi Gazi Mehmet Paşa Hamamı restorasyonunun ilk etabı tamamlandı

Prizren'de tarihi Gazi Mehmet Paşa Hamamı restorasyonunun ilk etabı tamamlandı

Kosova, Avrupa Konseyi üyeliğinin önünü açacak kararı uygulayacağını duyurdu

İstiklal Marşı'nın şairi Mehmet Akif Ersoy baba ocağı Kosova'da anıldı

Kosova, ABD Başkan Yardımcısı Harris'in Gazze'de "acil ateşkes" çağrısına destek verdi

Kosova, ABD Başkan Yardımcısı Harris'in Gazze'de "acil ateşkes" çağrısına destek verdi
NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü bünyesinde görevli Türk askeri hayatını kaybetti

NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü bünyesinde görevli Türk askeri hayatını kaybetti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet