Kültür

Piyanist Evgeny Grinko, aralık ayında Türkiye turnesine çıkacak

Rus piyanist ve besteci Evgeny Grinko, Türkiye turnesinde müzikseverlerle buluşacak.

Özlem Limon  | 24.11.2025 - Güncelleme : 24.11.2025
Piyanist Evgeny Grinko, aralık ayında Türkiye turnesine çıkacak

İstanbul

Sanatçı, aralık ayında gerçekleşecek turne kapsamında 12 günde, 11 şehirde konser verecek.

Evgeny Grinko 6 Aralık'ta İstanbul Başakşehir, 7 Aralık'ta İstanbul Bostancı, 8 Aralık'ta Bursa, 9 Aralık'ta İzmir, 11 Aralık'ta Muğla, 12 Aralık'ta Denizli, 13 Aralık'ta Kocaeli, 15 Aralık'ta Diyarbakır, 16 Aralık'ta Ankara, 18 Aralık'ta Konya, 20 Aralık'ta Trabzon, 21 Aralık'ta Samsun konserleriyle hayranlarıyla buluşacak.

