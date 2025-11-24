Piyanist Evgeny Grinko, aralık ayında Türkiye turnesine çıkacak
Rus piyanist ve besteci Evgeny Grinko, Türkiye turnesinde müzikseverlerle buluşacak.
İstanbul
Sanatçı, aralık ayında gerçekleşecek turne kapsamında 12 günde, 11 şehirde konser verecek.
Evgeny Grinko 6 Aralık'ta İstanbul Başakşehir, 7 Aralık'ta İstanbul Bostancı, 8 Aralık'ta Bursa, 9 Aralık'ta İzmir, 11 Aralık'ta Muğla, 12 Aralık'ta Denizli, 13 Aralık'ta Kocaeli, 15 Aralık'ta Diyarbakır, 16 Aralık'ta Ankara, 18 Aralık'ta Konya, 20 Aralık'ta Trabzon, 21 Aralık'ta Samsun konserleriyle hayranlarıyla buluşacak.