Kültür

Dünyada bu hafta bir dizi etkinlik sanatseverlerle buluşacak

Dünyanın farklı şehirlerinde bu hafta, tiyatrodan konserlere, film festivallerinden sanat fuarlarına, geniş yelpazede çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

Ömer Mirza Şeker  | 17.11.2025 - Güncelleme : 17.11.2025
Dünyada bu hafta bir dizi etkinlik sanatseverlerle buluşacak

İstanbul

Fransa'nın başkenti Paris'te, Fondation Louis Vuitton'da Alman sanatçı Gerhard Richter'in kapsamlı retrospektifinin izleyiciye sunulduğu "Gerhard Richter" sergisi 2 Mart 2026'ya kadar devam edecek.

Heykeltıraş Tom Lloyd'un eserleri ABD'nin New York kentinde yer alan Studio Museum in Harlem'de 22 Mart 2026'ya kadar sergilenecek.

İtalya'nın Venedik şehrinde Mimarlık alanındaki önemli küresel buluşmalardan biri olan ve bu yıl 19'uncusu yapılan "Mimarlık Bienali 2025", 23 Kasım'da sona erecek. "Zeki. Doğal. Yapay." temasıyla devam eden bienalde, dünyanın dört bir yanından mimarlar ile tasarımcıların projeleri sergileniyor.

Orta Doğu'nun önemli sanat fuarlarından "Abu Dhabi Art", 19 Kasım'da Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de kapılarını açıyor. Dünyanın dört bir yanından önde gelen galerileri ve sanatçıları ağırlayan fuar, 23 Kasım'a kadar sürecek. Fuarda "Modern & Çağdaş" galeri bölümü ile yeni sanatçılara odaklanan "Focus" ve "Solo" gibi küratörlü bölümler dikkati çekiyor.

Lüksemburg'da "Luxembourg Art Week" ve İngiltere'nin Manchester kentinde "Manchester Art Fair" 21-23 Kasım'da çağdaş sanatın önemli örneklerini sanat alıcıları ve meraklılarıyla buluşturacak.

Film Festivalleri

Estonya'nın başkenti Tallin'de gerçekleşen ve bu yıl Katalan sinemasını odağına alan "PÖFF Tallinn Black Nights Film Festivali" 23 Kasım'a kadar, özel bir seçkiyi izleyicinin beğenisine sunacak.

Dünyanın önemli belgesel film festivallerinden "Uluslararası Amsterdam Belgesel Festivali" (IDFA), 38. edisyonuyla 23 Kasım'a kadar Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da sinemaseverleri konuk edecek.

ABD'nin önemli belgesel festivallerinden "DOC NYC"nin 16. edisyonu 30 Kasım'a kadar New York'ta gerçekleşecek.

Mısır Kültür Bakanlığı tarafından Kahire Opera Binası'nda düzenlenen, FIAPF akreditasyonlu "46. Kahire Uluslararası Film Festivali" (CIFF) 21 Kasım'a kadar devam edecek.

Katar'ın başkenti Doha'da gerçekleştirilen "Doha Film Festivali (DFF)" 20-28 Kasım'da özel bir seçkiyi beyaz perdede yansıtacak.

Kanada'nın Montreal kentinde düzenlenen "Montreal Uluslararası Belgesel Festivali" (RIDM) 20-30 Kasım'da gerçekleştirilecek.

Konserler

Ünlü besteci Hans Zimmer, Avrupa turnesi kapsamında yarın Belçika'nın Brüksel, 19 Kasım'da Hollanda'nın Rotterdam, 21 Kasım'da Fransa'nın Paris, 23 Kasım'da İngiltere'nin Leeds ve 24 Kasım'da İskoçya'nın Glasgow kentinde müzikseverlerle buluşacak.

Johann Strauss Orkestrasının kurucusu ve keman sanatçısı Andre Rieu 19-20 Kasım'da Avusturya'nın Viyana, 21-22 Kasım'da Slovakya'nın Bratislava şehrinde dinleyiciyle buluşacak.

Lady Gaga adıyla tanınan Stefani Joanne Angelina Germanotta bugün ve 20 Kasım'da Fransa'nın başkenti Paris'te sahne alacak.

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te 21 Kasım'da elektronik müzik sanatçısı Roy Rosenfeld ve piyanist Mimoza Keka konser verecek.

Balkanların sevilen pop/alternatif gruplarından S.A.R.S., 22 Kasım'da Üsküp'te Public Room'da sahnede olacak.

ABD'de vizyona girecek filmler

ABD sinemalarında 9 film vizyona girecek.

Jon M. Chu'nun yönettiği, Cynthia Erivo, Ariana Grande, Jonathan Bailey, Michelle Yeoh ve Jeff Goldblum'un rol aldığı "Wicked: For Good", Hikari'nin yönettiği ve Brendan Fraser ile Takehiro Hira'nın başrollerinde olduğu "Rental Family" ve 2022 yapımı popüler aksiyon filminin devamı olan, Jalmari Helander imzalı, Jorma Tommila ve Stephen Lang'in başrol oynadığı "Sisu: Road to Revenge" 21 Kasım'da izleyiciyle buluşacak.

Lee Sang-il'in yönettiği Japon drama filmi "Kokuho", Rohan Parashuram Kanawade'nin ilk uzun metrajlı yönetmenlik denemesi "Sabar Bonda" ve Timo Vuorensola'nın yazıp yönettiği, başrollerinde Tom Felton , Liza Bugulova, Richard Brake, Igor Jijikine ve Aggy K. Adams'ın yer aldığı "Altered" 21 Kasım'da sinemaseverlerlerin beğenisine sunulacak.

"Days When the Rains Came" ve "STZ" adlı yapımların da 21 Kasım'da vizyonda olacağı ABD'de, 23 Kasım'da ise "Chris Hemsworth: A Road Trip to Remember" filmi izlenebilecek.

