Kültür

Muazzez Abacı için TRT Ankara Radyosu'nda tören düzenlendi

Türk sanat müziğinin usta isimlerinden Muazzez Abacı için sanat hayatına başladığı TRT Ankara Radyosu'nda tören düzenlendi.

Yasemin Kalyoncuoğlu  | 17.11.2025 - Güncelleme : 17.11.2025
Ankara

ABD'de kalp rahatsızlığı nedeniyle anjiyo olan ve stent tedavisi uygulanan Abacı, 78'inci doğum gününde 12 Kasım'da hayatını kaybetti.

Dün İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'ndeki törenin ardından bugün cenazesi Ankara'ya getirilen Abacı için 1966'da sanat yaşamına başladığı TRT Ankara Radyosu'nda tören yapıldı.

Törene, TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, TRT Radyo Dairesi Başkanı ve Ankara Radyosu Müdürü Hamit Yaz, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürü Ömer Faruk Belviranlı, sanatçının kızı Saba Abacı, damadı Leonard Anderson, torunu Sera Anderson ve sanatçılar katıldı.

Muazzez Abacı'nın cenazesi, Kocatepe Camisi'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Cebeci Asri Mezarlığı'nda toprağa verilecek.


