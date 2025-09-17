Piyanist Evgeny Grinko, 4 Ekim'de Türkiye turnesine başlayacak
Dünyaca ünlü piyanist ve besteci Evgeny Grinko, Türkiye turnesi kapsamında müzikseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.
İstanbul
Sanatçı, turne kapsamında 4 Ekim'de İzmir Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda, 6 Ekim'de Adana Çukurova Üniversitesi Açıkhava Tiyatrosu'nda, 7 Ekim'de Mersin Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'nde, 8 Ekim'de Congresium Ankara'da sahne alacak.
Konser repertuvarında Grinko'nun klasikleşmiş eserleri "Valse", "Dusty Room", "Lullaby for Erik" adlı parçaların yanı sıra sanatçının yeni albümü "Winter Moonlight"tan da eserler yer alacak.
Turne boyunca Grinko'ya kemanda Anna Romanova, Mathilde Marsal ve Pavel Matckevich, çelloda Yana Chekina ve akordeonda Evgeniya Popova eşlik edecek.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı