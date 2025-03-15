"Parola Vatan: Sıfır Terör", bu akşam TRT ekranlarında izleyiciyle buluşacak
Türkiye'nin zulme uğrayan Suriye halkına yönelik insani politikasını, göç dalgası ve terörle mücadele konusunda verilen küresel ölçekli mücadeleyi ele alan "Parola Vatan: Sıfır Terör" belgeseli, TRT ekranlarında izleyiciyle buluşacak.
İstanbul
TRT'den yapılan açıklamaya göre, iki bölümden oluşan belgesel, ilk bölümüyle bu akşam saat 21.00'de TRT Belgesel, TRT Türk, TRT Avaz ve TRT Kürdi'de, yarın saat 01.30 ve 13.30'da TRT 1'de, saat 21.00'de ise TRT Haber'de ekranlara gelecek.
Suriye iç savaşının 14 yıllık sürecini Türkiye'nin insani ve stratejik mücadelesi üzerinden anlatan belgesel, sürecin ilk günlerinden bugüne geçen süre zarfında Türkiye'nin yürüttüğü insani politikayı, yaraları sarmak için attığı adımları yansıtarak, teröre ve göç dalgasına karşı küresel güçlere rağmen verilen haklı ve meşru mücadeleyi de ele alıyor.
TRT Belgesel'in her biri 52 dakikalık iki bölümden oluşan belgeseli, Suriye halkının 15 Mart 2011'de başlayan özgürlük mücadelesini, Esed Rejimi'nin uyguladığı zulmü ve insanlık suçlarını, küresel güçlerin ve terör örgütlerinin ülkede yol açtığı savaş ortamını, arşiv görüntüleri, tanıklıklar ve uzman görüşleriyle izleyicilerin dikkatine sunacak.
Yönetmenliğini Hakan Çakır'ın üstlendiği belgeselde, Türkiye ve Suriye halklarının tarihi kardeşlik bağlarına da vurgu yapılıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.