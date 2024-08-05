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Kültür

Oyuncu ve tiyatro sanatçısı Sema Çeyrekbaşı hayatını kaybetti

Kültür ve Turizm Bakanlığı, oyuncu ve Devlet Tiyatroları sanatçısı 73 yaşındaki Sema Çeyrekbaşı'nın hayatını kaybettiğini bildirdi.

İsa Toprak  | 05.08.2024 - Güncelleme : 05.08.2024
Oyuncu ve tiyatro sanatçısı Sema Çeyrekbaşı hayatını kaybetti

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sanat dünyamızın kıymetli bir ismini daha yitirmiş olmanın derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Devlet Tiyatrolarımızın emektar sanatçısı Sema Çeyrekbaşı'na Allah'tan rahmet, yakınlarına ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyoruz. Mekanı cennet olsun."

Çeyrekbaşı, temmuz ayında beyne pıhtı atması sonucu yoğun bakıma alınmıştı.

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