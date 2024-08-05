Oyuncu ve tiyatro sanatçısı Sema Çeyrekbaşı hayatını kaybetti
Kültür ve Turizm Bakanlığı, oyuncu ve Devlet Tiyatroları sanatçısı 73 yaşındaki Sema Çeyrekbaşı'nın hayatını kaybettiğini bildirdi.
Ankara
Bakanlıktan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Sanat dünyamızın kıymetli bir ismini daha yitirmiş olmanın derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Devlet Tiyatrolarımızın emektar sanatçısı Sema Çeyrekbaşı'na Allah'tan rahmet, yakınlarına ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyoruz. Mekanı cennet olsun."
Çeyrekbaşı, temmuz ayında beyne pıhtı atması sonucu yoğun bakıma alınmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.