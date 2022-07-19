Dolar
17.58
Euro
18.03
Altın
1,717.60
ETH/USDT
1,540.20
BTC/USDT
22,057.00
BIST 100
2,487.10
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Reisi ile ortak basın toplantısı düzenliyor Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İran Cumhurbaşkanı Reisi ortak basın toplantısı düzenliyor
logo
Kültür

Oyuncu Nurdan Albamya, Filistinli Meryem'in hayatını sahneye taşıyor

"Bir Düş Gördüm", "GK", "Çamaşır Suyu", "Sahne Tozu", "Bir Tutam Karanfil" gibi yapımlarda seyirci karşısına çıkan oyuncu Nurdan Albamya, Filistinli Meryem'in hayatını sahneye taşımayı hedefliyor.

Fatih Türkyılmaz   | 19.07.2022
Oyuncu Nurdan Albamya, Filistinli Meryem'in hayatını sahneye taşıyor Fotoğraf: Fatih Türkyılmaz/AA

İstanbul

Albamya, üzerinde çalıştığı, "Filistin Hakkında Konuşmalıyız!" adlı tek kişilik tiyatro oyununu ve hazırlık sürecini AA muhabirine anlattı.

Filistinli Meryem'in hikayesini anlatacağı oyunun ilk cümlesini yaklaşık beş yıl önce yazdığını ifade eden Albamya, "Filistin meselesine biraz daha vakıf olmayı bekliyordum. Salgın döneminde çok fazla araştırma yapma ve çevrim içi olarak çok kişiyle görüşme fırsatı yakaladım. Kısmet bu sezonaymış. Oyun genel olarak Filistin'de yaşayan Filistinlilerin yaşadığı maddi, manevi zulüm ve bu zulümlerin getirdiği psikolojik sıkıntılara odaklanıyor." dedi.

Nurdan Albamya, ana karakter Meryem'de Filistinlilerin ortak acılarını topladığını belirterek, Kudüslü Meryem Ebu Najma'nın yaşamından yola çıkarak gerçekte yaşanan olaylara yer verdiğini söyledi.

"Umutlarımızı yitirdiğimiz sırada küllerimizden yeniden doğuyoruz"

Nerede yaşanırsa yaşansın savaşlar ve krizlerden en çok etkilenenlerin kadınlar ve çocuklar olduğuna dikkati çeken genç oyuncu, şunları kaydetti:

"Dünya üzerinde nerede zulme uğramış bir insan varsa, tabiatımız gereği yüreğimiz oralı oluyor. Ama mazlum coğrafyalara baktığımızda, neredeyse hepsi Müslümanların yoğun olarak yaşadığı yerler. Arakan, Çeçenistan, Doğu Türkistan, Irak, Keşmir, Kırım, Mısır, Orta Afrika, Suriye… Hikayem, Filistin temelinde, bu ülkelerde yaşayan tüm mazlum yürekleri anlatıyor aslında. Filistin, ilk kıblemizi içinde barındırdığı için benim nazarımda çok önemli ve o yüzden onunla başladım. Ancak ilerleyen zamanlarda hem yetişkin hem de çocuk oyunları aracılığıyla tüm mazlum coğrafyaların hikayelerini anlatacağım."

Albamya, zulme uğramış bir kadının sesini başka coğrafyalarda duyurabilmenin önemine de değinerek, "Onun acısını, psikolojisini, dertlerini duyurabilmek için oynamak istiyorum. Oyundan çıktıktan sonra seyirciler gidip, hemen arkadaşlarına Meryem'i anlatsın istiyorum. Ben istiyorum ki dünyadaki dertli tüm mazlum kadınların kalbi birbiri için atsın. Meryem'le tek benzer noktamız ikimiz de tam umutlarımızı yitirdiğimiz sırada küllerimizden yeniden doğuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Oyuna hazırlanırken kendisini Meryem'in yerine koymakta zorluk çektiğini vurgulayan Albamya, "Filistinliler sanki doğuştan kahraman. Benim hemen kaçıp saklanacağım ya da olduğum yerde yığılıp bayılacağım durumlar karşısında onlar, diklenmeyi bırak, bir de gülüyor. Bu kafayı, bırakın Stanislavski'nin 'sihirli eğer'ini, sihirli değnek bile sağlayamaz." dedi.

Oyuncu Albamya, eseri yeni sezonda sahneye koymayı planladıklarının altını çizerek, prova süreci tamamlandıktan sonra 1 Ekim'de prömiyer yapmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Antalya'da yangında zarar gören tarihi bina Devlet Konuk Evi olacak
Trakya'da çayır tırtılı görülen ayçiçeği ekili alanlar büyük oranda ilaçlandı
'Alev avcıları' sarıçam ormanlarında 7/24 nöbette
MSB'den Kıbrıs Barış Harekatı'nın 48. yıl dönümüne özel video
Konya'da kimyasal atıkları araziye bırakan şüphelilere 38,5 milyon lira ceza kesildi

Benzer haberler

Oyuncu Nurdan Albamya, Filistinli Meryem'in hayatını sahneye taşıyor

Oyuncu Nurdan Albamya, Filistinli Meryem'in hayatını sahneye taşıyor

BM, Filistin ve İsrail arasında iki devletli çözüm fırsatının kaçırılmaması gereğini hatırlattı

Filistinliler, ABD Başkanı Biden'ı Beytullahim ve Doğu Kudüs'te protesto etti

Filistinli uzmanlara göre ABD Başkanı Biden'ın 'iki devletli çözüme desteği' sözde kaldı

Filistinli uzmanlara göre ABD Başkanı Biden'ın 'iki devletli çözüme desteği' sözde kaldı
Avrupa ülkeleri, İsrail'in Filistinli kuruluşları terör listesine almasına tepki gösterdi

Avrupa ülkeleri, İsrail'in Filistinli kuruluşları terör listesine almasına tepki gösterdi
ABD Kudüs'te Filistinlilere ait özel mülklere diplomatik kompleks inşa etmeyi planlıyor

ABD Kudüs'te Filistinlilere ait özel mülklere diplomatik kompleks inşa etmeyi planlıyor