"Osmanlı Filistin'ine Üç Boyutlu Yolculuk" sergisi Üsküdar'da açıldı
Üsküdar Belediyesince organize edilen "Osmanlı Filistin'ine Üç Boyutlu Yolculuk" adlı sergi, Nevmekan Sahil Galeri'de izlenime sunuldu.
İstanbul
Murat Kargılı Koleksiyonu'ndan seçilen stereoskopik fotoğrafların yer aldığı sergi, Filistin tarihine farklı bir gözle bakmayı sağlıyor.
Açılışta konuşan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Kudüs'ün önemine değinerek, "Kudüs üç fatihi olan bir şehir. Hazreti Ömer, Selahaddin Eyyubi ve Yavuz Sultan Selim'in şehridir. Kudüs aynı zamanda Iğdırlı Onbaşı Hasan'ın şehri. Osmanlı ordusu çekildikten sonra dahi Kudüs'ü terk etmemiş. Böyle bir güzelliği var." bilgisini verdi.
Türkmen, bugün Filistin'de insanlığın vicdanını yakan bir katliam yaşandığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:
"Murat Kargılı'nın özel koleksiyonundan çok güzel eserleri sizlerin beğenisine sunuyoruz. Üsküdar Belediyesi olarak o eserleri kitap haline getirdik. Kudüs bizim hem kutsalımız hem de bize mirastır. Sahip çıkmamız lazım. Yeni neslin bu hatırayı unutmaması lazım. Ecdat yadigarı eserlere sahip çıkmalı ve unutturmamalıyız. Üsküdar bir sanat ve kültür şehridir. Sadece coğrafya, toprak ve eser olarak değil. Bu topraklarda yaşayan insanların da diğer bölgelere göre farklılıkları çok. Onlardan biri de koleksiyoner Murat Kargılı'dır, kendisine teşekkür ediyorum."
Koleksiyoner Murat Kargılı, 1990'ların başında yaptığı gezilerde bu koleksiyonu oluşturduğunu ifade ederek, bu fotoğrafların sanatseverlerle paylaşılmasından mutluluk duyduğunu söyledi.
Küratör Erkan Doğanay ise sergi ile sanatseverlerin üç boyutlu bir yolculuğa çıkacağını dile getirerek, "Sergide stereoskopik fotoğraflar yer alıyor. Belirli bir süre bakıldığında üç boyutlu bir şekilde mekanlar ve insanlar görülüyor. Merak eden herkesi bu sergiyi görmeye davet ediyorum." dedi.
Açılış etkinliğine katılanlar arasında İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi (IRCICA) Genel Direktörü Prof. Dr. Mahmut Erol Kılıç, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Başkan Vekili ve yazar Prof. Dr. İskender Pala, Türkiye Maarif Vakfı Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Ahmet Emre Bilgili, Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Cengiz Tomar, Klasik Türk Sanatları Vakfı Başkan Yardımcısı İsmail Hakkı Gurbetçi, belgesel yönetmeni ve fotoğraf sanatçısı Ömer Faruk Aksoy, yönetmen Nacer Khemir, ebru sanatçısı Hikmet Barutçugil ve koleksiyoner Yusuf İyilik de yer aldı.
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