Dolar
30.20
Euro
32.93
Altın
2,028.08
ETH/USDT
2,493.10
BTC/USDT
41,925.00
BIST 100
7,996.70
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kültür

"Osmanlı Filistin'ine Üç Boyutlu Yolculuk" sergisi Üsküdar'da açıldı

Üsküdar Belediyesince organize edilen "Osmanlı Filistin'ine Üç Boyutlu Yolculuk" adlı sergi, Nevmekan Sahil Galeri'de izlenime sunuldu.

Fatih Türkyılmaz  | 19.01.2024 - Güncelleme : 19.01.2024
"Osmanlı Filistin'ine Üç Boyutlu Yolculuk" sergisi Üsküdar'da açıldı Fotoğraf: Fatih Türkyılmaz/AA

İstanbul

Murat Kargılı Koleksiyonu'ndan seçilen stereoskopik fotoğrafların yer aldığı sergi, Filistin tarihine farklı bir gözle bakmayı sağlıyor.

Açılışta konuşan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Kudüs'ün önemine değinerek, "Kudüs üç fatihi olan bir şehir. Hazreti Ömer, Selahaddin Eyyubi ve Yavuz Sultan Selim'in şehridir. Kudüs aynı zamanda Iğdırlı Onbaşı Hasan'ın şehri. Osmanlı ordusu çekildikten sonra dahi Kudüs'ü terk etmemiş. Böyle bir güzelliği var." bilgisini verdi.

Türkmen, bugün Filistin'de insanlığın vicdanını yakan bir katliam yaşandığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Murat Kargılı'nın özel koleksiyonundan çok güzel eserleri sizlerin beğenisine sunuyoruz. Üsküdar Belediyesi olarak o eserleri kitap haline getirdik. Kudüs bizim hem kutsalımız hem de bize mirastır. Sahip çıkmamız lazım. Yeni neslin bu hatırayı unutmaması lazım. Ecdat yadigarı eserlere sahip çıkmalı ve unutturmamalıyız. Üsküdar bir sanat ve kültür şehridir. Sadece coğrafya, toprak ve eser olarak değil. Bu topraklarda yaşayan insanların da diğer bölgelere göre farklılıkları çok. Onlardan biri de koleksiyoner Murat Kargılı'dır, kendisine teşekkür ediyorum."

Koleksiyoner Murat Kargılı, 1990'ların başında yaptığı gezilerde bu koleksiyonu oluşturduğunu ifade ederek, bu fotoğrafların sanatseverlerle paylaşılmasından mutluluk duyduğunu söyledi.

Küratör Erkan Doğanay ise sergi ile sanatseverlerin üç boyutlu bir yolculuğa çıkacağını dile getirerek, "Sergide stereoskopik fotoğraflar yer alıyor. Belirli bir süre bakıldığında üç boyutlu bir şekilde mekanlar ve insanlar görülüyor. Merak eden herkesi bu sergiyi görmeye davet ediyorum." dedi.

Açılış etkinliğine katılanlar arasında İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi (IRCICA) Genel Direktörü Prof. Dr. Mahmut Erol Kılıç, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Başkan Vekili ve yazar Prof. Dr. İskender Pala, Türkiye Maarif Vakfı Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Ahmet Emre Bilgili, Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Cengiz Tomar, Klasik Türk Sanatları Vakfı Başkan Yardımcısı İsmail Hakkı Gurbetçi, belgesel yönetmeni ve fotoğraf sanatçısı Ömer Faruk Aksoy, yönetmen Nacer Khemir, ebru sanatçısı Hikmet Barutçugil ve koleksiyoner Yusuf İyilik de yer aldı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: İsrail'in yalanlarını ifşa etmekten vazgeçmeyeceğiz
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: Her olumsuz siyasi söylem de turizmi etkiliyor
Türk İşbirliği Teşkilatları Koordinasyon Komitesi 4. Toplantısı İstanbul'da düzenlendi
İstanbul Valiliğinden fırtına uyarısı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından Muş'ta iki kız öğrencinin ölümüne ilişkin inceleme

Benzer haberler

"Osmanlı Filistin'ine Üç Boyutlu Yolculuk" sergisi Üsküdar'da açıldı

"Osmanlı Filistin'ine Üç Boyutlu Yolculuk" sergisi Üsküdar'da açıldı

İrlandalı parlamenterlerden Gazze'de şartlı "kalıcı ateşkes" kararına tepki: Utanç verici

MİT'in 97. kuruluş yılına ithafen "Temas İstanbul" sergisi açıldı

AB, şiddete başvuran yasa dışı Yahudi yerleşimcilere yaptırım uygulamaya hazırlanıyor

AB, şiddete başvuran yasa dışı Yahudi yerleşimcilere yaptırım uygulamaya hazırlanıyor
Hollanda'da büyük tren istasyonlarında Filistin'e destek için oturma eylemleri yapıldı

Hollanda'da büyük tren istasyonlarında Filistin'e destek için oturma eylemleri yapıldı
Ürdün-Filistin kaynaşmasının sembolü "puşi"

Ürdün-Filistin kaynaşmasının sembolü "puşi"
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet