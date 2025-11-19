Dolar
42.36
Euro
49.11
Altın
4,115.71
ETH/USDT
3,084.20
BTC/USDT
91,483.00
BIST 100
10,890.19
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kültür

Osmaniye'deki Kastabala Antik Kenti'nde 5 mask kabartması daha bulundu

Osmaniye'deki Kastabala Antik Kenti'ndeki tiyatro alanında yürütülen arkeolojik kazılarda, 5 mask kabartmasına (yüz kalıbı) daha ulaşıldı.

Muzaffer Çağlıyaner  | 19.11.2025 - Güncelleme : 19.11.2025
Osmaniye'deki Kastabala Antik Kenti'nde 5 mask kabartması daha bulundu Fotoğraf: Muzaffer Çağlıyaner/AA

Osmaniye

Tarihi 2 bin 700 yıl eskiye uzanan antik kentte, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (OKÜ) işbirliğinde yürütülen arkeolojik çalışmalar devam ediyor.

OKÜ Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Faris Demir başkanlığındaki ekibin yürüttüğü kazılar, MS 1. yüzyılda Roma İmparatorluğu döneminde yaptırıldığı değerlendirilen tiyatro alanında yoğunlaştı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Çalışmalarda, arasında bir filozof kabartmasının da yer aldığı 5 mask daha ortaya çıkarıldı.


Demir, gazetecilere, tiyatro alanının yaklaşık 5 bin kişilik kapasiteye sahip olduğunu söyledi.

Bölgede daha önce de benzer bulgulara rastladıklarını dile getiren Demir, "Kastabala'da önceki yıllarda çıkardığımız masklar vardı. Bunlar tragedya ve komedya oyunlarını betimlemekteydi. Tiyatronun sahne binasına ait çok sayıda mimari parçayı ortaya çıkardık. Bu sayede binanın yeniden ayağa kaldırılması mümkün olacak." dedi.


Demir, yeni bulunan masklara ilişkin şunları kaydetti:

"Bunlar arasında en önemlisi yaşlı bir düşünür, bir filozof kabartması oldu. Bu bize tiyatro alanının sadece tiyatro değil felsefi ve edebi tartışmaların da yapıldığı bir kültür merkezi olduğunu göstermektedir. Biz bu alanı hem açığa çıkarmak hem ayağa kaldırmak hem de yaşatmak istiyoruz. Ortaya çıkardığımız bu kabartmalar doğu ve batı kültürlerinin izlerini taşıyor. Bu yıl ortaya çıkardıklarımızla beraber bulduğumuz mask sayısı 36'ya yükseldi. Bu çalışmanın sonunda sahne binasını yeniden ayağa kaldırabilecek ve gelecek nesillere aktarabileceğiz."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Beyoğlu'nda bir kişinin kahveden zehirlenmesine ilişkin şüpheliler yanlışlıkla deterjan kullandıklarını söyledi
İstanbul Havalimanı "ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi" sertifikasını aldı
FETÖ'nün finans yapılanmasına yönelik soruşturmada 27 şüpheli hakkında iddianame düzenlendi
İstanbul'da 13 yılda 924 bin 943 bağımsız bölüm dönüştürüldü
Van'da otoparkta çıkan yangın nedeniyle binada mahsur kalanlar ekiplerce kurtarıldı

Benzer haberler

Osmaniye'deki Kastabala Antik Kenti'nde 5 mask kabartması daha bulundu

Osmaniye'deki Kastabala Antik Kenti'nde 5 mask kabartması daha bulundu

Balkan şampiyonu genç güreşçi, hedefine Avrupa ve dünya şampiyonluklarını koydu

Osmaniye'de yapımı tamamlanan 12 köy evi depremzedelere teslim edildi

Van'daki kazılarda 5 bin yıllık olduğu değerlendirilen karbonlaşmış arpa taneleri bulundu

Van'daki kazılarda 5 bin yıllık olduğu değerlendirilen karbonlaşmış arpa taneleri bulundu
Cumhuriyet ile yaşıt Rana nine, Atatürk'ün verdiği soyadı 79 yıldır gururla taşıyor

Cumhuriyet ile yaşıt Rana nine, Atatürk'ün verdiği soyadı 79 yıldır gururla taşıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet