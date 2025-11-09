Dolar
42.21
Euro
48.90
Altın
4,001.38
ETH/USDT
3,417.00
BTC/USDT
101,993.00
BIST 100
10,924.53
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Cumhuriyet ile yaşıt Rana nine, Atatürk'ün verdiği soyadı 79 yıldır gururla taşıyor

Osmaniye'de 102 yaşındaki Rana Özdeş, eşinin ailesine Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün verdiği soyadını evlendiği günden bu yana gururla taşıyor.

Muzaffer Çağlıyaner  | 09.11.2025 - Güncelleme : 09.11.2025
Cumhuriyet ile yaşıt Rana nine, Atatürk'ün verdiği soyadı 79 yıldır gururla taşıyor Fotoğraf: Menderes Özat/AA

Osmaniye

Kadirli ilçesinde yaşayan Rana Özdeş'in kayınpederi Lütfi Müfit Özdeş, Kara Harp Okulu'nda sınıf arkadaşı olan Mustafa Kemal Atatürk ile Birinci Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı'nda aynı cephelerde birlikte savaştı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Kurtuluş Savaşı sonrası dört dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) Kırşehir Milletvekilliği yapan Lütfi Müfit Bey'e "Özdeş" soyadını, Soyadı Kanunu'nun çıkmasının ardından bizzat kendi imzasını taşıyan belgeyle Atatürk verdi.

Cumhuriyet ile yaşıt Rana Özdeş de Atatürk'ün verdiği soyadı, 79 yıldan bu yana gururla kullanıyor.

Özdeş, kayınpederi Lütfi Müfit Özdeş'e soyadını veren, kayınpederinin sınıf ve silah arkadaşı Mustafa Kemal Atatürk'ü dualarla anıyor.

Rana Özdeş, AA muhabirine, Mustafa Kemal Atatürk ile kayınpederi arasındaki arkadaşlığı kendisine eşi ve onun ailesinin anlattığını söyledi.

Kayınpederinin 1940 yılında hayatını kaybettiğini belirten Özdeş, kendisinin ise aileye 1946 yılında gelin geldiğini ifade etti.

Özdeş, eşi Cemal Özdeş'i 2006 yılında kaybettiğini ve 6 çocuklarının bulunduğunu dile getirdi.

Evlendiğinde aldığı ve 79 yıldan bu yana büyük bir gururla kullandığı soyadını Atatürk'ün verdiğini anlatılanlar sayesinde öğrendiğini ifade eden Özdeş, şöyle konuştu:

"Eşim aslen Kırşehirliydi. Atatürk'ün Kırşehir'e her gelişinde kayınpederimin çiftliğine uğrarmış. Daha sonra ailem Kadirli'ye göç edince Atatürk buraya da iki kez gelmiş. Kayınpederime soyadını Atatürk vermiş. 'Sana bir soy isim veriyorum, başka soy isim almayacaksın.' demiş. 'Ben kendi özümü veriyorum sana.' demiş. Ondan sonra kayınpederimin soyadı Özdeş olmuş."

Özdeş, Atatürk'ün verdiği soyadı evlendiğinden bu yana büyük bir gururla kullandığını dile getirdi.

"10 Kasım'da dualar okurum"

Kimlik bilgilerinde doğum tarihinin 1927 yazdığını ancak 1923 doğumlu olduğunu anlatan Özdeş, şöyle devam etti:

"Atatürk'ü görmedim. Kadirli'ye de gelmiş ama ben çocuktum, görmedim. Buraya gelmiş Ala Camisi'ni ziyaret etmiş. Atatürk bambaşkaydı, bir tane geldi, bir tane gitti. Allah gani gani rahmet eylesin. 10 Kasım'da dualar okurum, başka bir şey yapamam ki. Allahutaala bizlere onları gösterdi. Hepsine duacıyım."

Özdeş, Atatürk'ün verdiği soyadı 79 yıldan bu yana kullanmaktan büyük onur ve gurur duyduğunu sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Depremlerde hayat kurtaran AFAD görevlileri, kendileri gibi ekipler yetiştiriyor
Cumhuriyet'in mimarı Atatürk'ün ebediyete intikalinin üzerinden 87 yıl geçti
Su ihtiyacının bir bölümü kuyulardan karşılanan Bursa'nın ova kısmında çöküntü tehlikesi
"Yüzyılın Konut Projesi"ne başvurular yarın başlayacak
Türkiye ve dünya gündemi

Benzer haberler

Cumhuriyet ile yaşıt Rana nine, Atatürk'ün verdiği soyadı 79 yıldır gururla taşıyor

Cumhuriyet ile yaşıt Rana nine, Atatürk'ün verdiği soyadı 79 yıldır gururla taşıyor

Kısa boyluların karşılaştığı zorlukları tasarladıkları mobil oyunda anlatıyorlar

Sanatçı Yüksel Akman, kara kalemle Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatını resmetti

Türkiye Cumhuriyeti 102 yaşında

Türkiye Cumhuriyeti 102 yaşında
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet