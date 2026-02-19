Dolar
43.77
Euro
51.54
Altın
4,999.82
ETH/USDT
1,936.20
BTC/USDT
66,470.00
BIST 100
13,772.49
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
ABD Başkanı Donald Trump, Washington’da Gazze İçin oluşturulan Barış Kurulu ilk toplantısında konuşuyor
logo
Kültür

Oscar adayı "Hamnet" filmi vizyondaki ikinci haftasında gişe lideri oldu

Chloe Zhao imzalı "Hamnet" filmi, vizyona girdiği 6 Şubat'tan bu yana en çok izlenen filmler listesinde birinci sırada yer aldı.

Asya Setinay Karagül  | 19.02.2026 - Güncelleme : 19.02.2026
Oscar adayı "Hamnet" filmi vizyondaki ikinci haftasında gişe lideri oldu

İstanbul

Box Office Türkiye'ye göre, film, vizyondaki ilk 10 gününde Türkiye genelinde 164 bin 463 izleyiciye ulaşarak listelerde zirveye yerleşti.

Maggie O'Farrell'ın ödüllü romanından beyaz perdeye taşınan film, vizyon yolculuğuna 20 bin 593 seyirciyle başlangıç yapmasına rağmen, kısa sürede beğeni kazandı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Paribu Cineverse verilerine göre pazarın yüzde 52'sini domine eden yapım, sinemadaki her iki izleyiciden birinin tercihi oldu.

Toplam 8 dalda Akademi Ödülü'ne aday gösterilen "Hamnet"in başarısı, sadece rakamlarla değil, aynı zamanda izleyicinin bilet alma refleksiyle ilgili olarak da sinema sektörüne yeni bir veri sundu.

Paribu Cineverse tarafından yapılan açıklamada, filmin geleneksel izleyici kitlesinden ziyade teknolojiyle yakın ilişkiler kuran 25-34 yaş arası kitle tarafından tercih edildiği belirtildi.

Verilere göre filmin izleyici kitlesinin yüzde 39'u beyaz yakalı çalışanlardan oluşuyor. Biletlerin ise yüzde 61'i çevrim içi platformlar aracılığıyla alınıyor.

Paul Mescal ve Jessie Buckley'in rol aldığı film, William Shakespeare ve eşi Agnes'in oğullarının kaybının ardından yaşadıkları yas sürecine odaklanıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adalet Bakanı Gürlek ve İçişleri Bakanı Çiftçi'yi kabul etti
Adalet Bakanı Gürlek: Yasa dışı bahis ve uyuşturucu operasyonları 81 ilde kararlılıkla devam edecek
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki ramazan etkinlikleri başladı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına Fatih Dönmez atandı
Kooperatiflerin ortaklık kayıtlarını 26 Nisan'a kadar KOOPBİS'e aktarmaları gerekiyor
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Oscar adayı "Hamnet" filmi vizyondaki ikinci haftasında gişe lideri oldu

Oscar adayı "Hamnet" filmi vizyondaki ikinci haftasında gişe lideri oldu

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet