Ordu'daki Küpkaya Kanyonu'nda ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor
Ordu'nun Ulubey ilçesindeki Küpkaya Kanyonu yerli ve yabancı ziyaretçiler tarafından tercih ediliyor.
Ordu
Kardeşler Mahallesi'nde çeşitli sportif aktivitelere de olanak tanıyan kanyon görenleri etkiliyor.
Yaklaşık 2 kilometrelik kanyonu ziyaret edenler balık tutuyor, kano ve yürüyüş yapıyor ya da yüzüyor.
Küpkaya Kanyonu'nu ailesiyle gezen Tuğba Sarı, AA muhabirine, ilk defa gördüğü bölgeyi çok beğendiğini söyledi.
Kanyonda bulunmanın insana huzur verdiğini ifade eden Sarı, herkese kanyonu görmelerini önerdi.
Bölgede restoran işleten Fadayi Bayram da kanyona yazın ilginin hayli yüksek olduğunu belirtti.
Özellikle hafta sonları bölgeye çok sayıda ziyaretçinin geldiğini anlatan Bayram, kanyonun üzerindeki zipline hattının ilgi gördüğünü söyledi.
Eşsiz doğasıyla ziyaretçilerin ilgisini çeken kanyon, dronla havadan görüntülendi.
