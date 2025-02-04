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Kültür

Ömer Kavur’un "Amansız Yol" filmi, restorasyonlu haliyle İstanbul Film Festivali'nde izlenebilecek

44. İstanbul Film Festivali, bu yıl "Amansız Yol" filmini restore ederek sinemaseverlerle buluşturacak.

Ümit Aksoy  | 04.02.2025 - Güncelleme : 04.02.2025
Ömer Kavur’un "Amansız Yol" filmi, restorasyonlu haliyle İstanbul Film Festivali'nde izlenebilecek

İstanbul

Yönetmenliğini Ömer Kavur'un üstlendiği 1985 yapımı filmde başrolleri, festivalin "Sinema Onur Ödülü"ne değer görülen Zuhal Olcay ile oyuncu Kadir İnanır paylaştı.

Kavur'un, Barış Pirhasan ile yazdığı senaryodan sinemaya aktarılan film, Atlas Post Production tarafından restore edilmiş kopyasından festivalde izlenebilecek.

Bol ödüllü film

Türk sinemasının önemli yapımlarından "Amansız Yol", 1985'te "Kültür Bakanlığı Sinema Ödülü", 1986'da İstanbul Film Festivali "En İyi Türk Filmi Ödülü"nün sahibi olurken 1985'te Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde ise Olcay'a "En İyi Kadın Oyuncu Ödülü"nü kazandırmıştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Olcay, "Ömer Kavur, Türk Sineması'nda kendi anlatım tarzını oluşturmuş, filmlerinde genellikle insan ilişkileri, sosyal meseleler ve bireysel varoluş gibi temaları işleyerek izleyiciyi düşündürmeyi hedefleyen öncü yönetmenlerdendir. Amansız Yol, hep hayranı olduğum ve üç kez birlikte çalışma şansım olan Ömer Kavur'un filmlerinde yarattığı o büyülü atmosferin yine hissedildiği bir yol filmi. Festivale, bu filmi restore ettirerek yeniden izleyici ile buluşturduğu için sonsuz teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Yavuzer Çetinkaya, Mine Çayıroğlu, Ferda Ferdağ, Mustafa Dik, Ümit Yesin ve Hasan Yıldız'ın da rol aldığı film, 11-22 Nisan'da gerçekleşecek festivalde izlenebilecek.

Sinemaseverler, Zurich Sigorta Grubu Türkiye iş birliğiyle önceki festivallerde Bilge Olgaç'ın "İpekçe", Şerif Gören'in "On Kadın", Atıf Yılmaz'ın "Asiye Nasıl Kurtulur", Cahide Sonku, Orhon Murat Arıburnu ve Sami Ayanoğlu'nun "Beklenen Şarkı", Metin Erksan'ın "Kadın Hamlet" ve Atıf Yılmaz'ın "Hayallerim, Aşkım ve Sen" filmlerini restore edilmiş kopyalarından izleme şansı bulmuştu.

Ömer Kavur hakkında

Ankara'da 1944'te doğan Ömer Kavur, Paris'teki Sosyal Bilimler Yüksek Okulu'nda gazetecilik ve sosyoloji okuduktan sonra Fransız Bağımsız Sinema Konservatuvarında sinema eğitimi gördü.

İlk uzun metrajlı kurmaca filmi "Yatık Emine"yi 1974’te çeken Kavur, çağdaş Türk sinemasının önde gelen auteur yönetmen ve senaristlerinden biri olarak, sosyal içerikli popüler filmleriyle dünya çapında kabul gördü ve birçok ödül aldı. 2005'te İstanbul'da hayatını kaybetti.

Usta yönetmenin filmlerinden bazıları şunlar:

"Yatık Emine" (1974), "Yusuf ile Kenan" (1979), "Amansız Yol" (1985), "Anayurt Oteli" (1987) "Gece Yolculuğu" (1988), "Gizli Yüz" (1991), "Akrebin Yolculuğu" (1997) ve "Karşılaşma" (2003).

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