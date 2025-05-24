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Kültür

Ogün Şanlıer, Cannes Film Festivali Market bölümünün işbirliklerinin merkezi olduğunu söyledi

Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ogün Şanlıer, "Türkiye Pavilyonu dünya sinema profesyonellerinin bir araya gelip fikir alışverişi yaptığı, yeni işbirliklerinin doğduğu bir merkez haline geldi." dedi.

Hilal Uştuk  | 24.05.2025 - Güncelleme : 24.05.2025
Ogün Şanlıer, Cannes Film Festivali Market bölümünün işbirliklerinin merkezi olduğunu söyledi

İstanbul

Sinema sektörünün dünya çapında önemli etkinliklerinden "78. Cannes Film Festivali" bugün sona eriyor.

Festival, katılan sanatçılardan programda yer alan filmlere, sinemanın ünlü isimlerinin İsrail'in Filistin'deki saldırılarına gösterdiği tepkilerden kırmızı halıdaki şıklık yarışına her anı ile dünyanın dikkatini çekti.

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Festivalde Marche du Film (Film Marketi) dolayısıyla hazırlanan Türkiye Pavilyonu, Türk sinema endüstrisini, sektör temsilcileriyle bir araya getirdi.

Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ogün Şanlıer, AA muhabirine yaptığı açıklamada Türkiye standına ilişkin, "Türkiye Pavilyonu bu yıl da sadece bir tanıtım alanı değil, aynı zamanda dünya sinema profesyonellerinin bir araya gelip fikir alışverişi yaptığı, yeni işbirliklerinin doğduğu bir merkez haline geldi. Bu sürece katkı sağlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Türk sinemasının uluslararası görünürlüğü için bu tür organizasyonların sürdürülebilir olması çok kıymetli." ifadelerine yer verdi.

Türk Pavilyonu yoğun ilgi gördü

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü desteğiyle Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı tarafından organize edilen Türkiye standı, Türkiye’de film çekmeyi planlayan yapımcılardan, Türk yapımlarına uluslararası ortaklar arayan yönetmenlere kadar geniş bir ziyaretçi yelpazesine hitap etti.

Market süresince düzenlenen birebir görüşmeler, işbirliği toplantıları ve ağ oluşturma etkinlikleriyle Türkiye'nin sinema endüstrisindeki üretim kapasitesi, teknik altyapısı ve yaratıcı potansiyeli detaylı biçimde tanıtıldı. Türkiye’de çekim yapmak isteyen yapımcılara "Yabancı Film Yapım Desteği" hakkında bilgi verilirken, Türk sinemasının son dönemdeki gelişmeleri ve uluslararası başarıları da vurgulandı.

Happy Hour sektör profesyonellerini buluşturdu

Türkiye Pavilyonu'nda düzenlenen Happy Hour buluşması, sinema profesyonellerinin yoğun katılımıyla gerçekleşti. Sinema Genel Müdürü Birol Güven, Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı Başkanı Ogün Şanlıer, oyuncu Kerem Alışık, yerli-yabancı çok sayıda yapımcı, dağıtımcı, yönetmen ve festival temsilcisi ile bir araya geldi.

Festival programında yer alan ve markete sunulan Türk filmleri, sektör profesyonellerinden olumlu geri dönüşler aldı.

Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı, Sinema Genel Müdürlüğü işbirliğiyle Türkiye’nin uluslararası film endüstrisindeki etkinliğini artırmak, ortak yapım ağlarını genişletmek ve Türkiye'nin yaratıcı endüstrilerine yatırım çekmek amacıyla global etkinliklerde Türk sinemasını temsil ediyor.

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