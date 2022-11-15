Mustafa Kutlu'nun 'Yıldız Tozu' eserini sinemaya aktaran yönetmen Ahmet Sönmez projelerini anlattı
"Elveda Katya" filmiyle yurt içi ve yurt dışında ödüller alan yapımcı ve yönetmen Ahmet Sönmez, yeni filmi "Yıldız Tozu"nun yanı sıra TRT Dijital için "Son Gün" dizisini çekiyor.
İstanbul
Mustafa Kutlu'nun "Yıldız Tozu" isimli hikayesini sinemaya uyarlayan ve çekimlerini Erzincan'da gerçekleştiren Sönmez, son çalışmalarına ilişkin AA muhabirine açıklamada bulundu.
Moskova Devlet Üniversitesi Drama Bölümü'nde yönetmenlik eğitimi aldığını belirten Sönmez, 2002'den itibaren de sinema sektöründe yapımcı, yönetmen ve senarist olarak var olmaya çalıştığını söyledi.
Ahmet Sönmez, 6 yaşındaki oğlunun "Baba bu hikayeyi film yapar mısın?" isteği üzerine Mustafa Kutlu'nun "Yıldız Tozu" isimli eserini film yapma arzusunun oluştuğunu aktararak, "Bir gün Mustafa Ağabey'i aradım. 'Bunu film yapmak istiyorum.' dedim. O da kabul etti. Serüven böyle başladı." dedi.
"Hikayedeki Erzincan'a sadık kalmak istedim"
Filmi, Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde çektiğini kaydeden Sönmez, şu bilgileri verdi:
"Mustafa Kutlu liseyi Erzincan'da okumuş. Ben o hikayedeki Erzincan'a sadık kalmak istedim. Mustafa Kutlu'nun hikayesi 1960'lı yıllarda geçse de ben 1980'e getirdim ki seyirci biraz daha bağ kurabilsin. Kemaliye, Türkiye'de çok az tahribata uğramış nadir yerlerden biri. Apçağa Köyü, Sırakonak Köyü, Kemaliye'nin merkezi. Orada karanlık bir kanyon var. Hatta Recep Yazıcıoğlu'nun 'o taş yol' dediği öyküleri vardır. Çok acayip coğrafya. Lojistiği çok zor bir yer olduğu için orada çekmek zor oldu. Elazığ, Erzincan ve Malatya arasında bir vadinin arasında kalmış bir ilçe. Hiç de bozmamış. Kemaliyeliler de çok sadıklar şehirlerine."
Sönmez, filmde Berat Çağın ve Süleyman Biçer isimli iki çocuk oyuncunun yanı sıra Serdar Özer, Açelya Devrim Yılhan, Toprak Can Adıgüzel ve Türkü Turan gibi önemli isimlerin yer aldığına dikkati çekerek, Türk sinemasında özellikle son yıllarda çekilmeyen çok naif bir filme imza attıklarını dile getirdi.
Filmin konusuna ilişkin de yönetmen Sönmez, "Küçük bir kasabada yaşayan iki kardeşin, dayılarının Almanya'dan bisiklet getirmesiyle aralarının açılmasını anlatıyor. Biraz Habil ile Kabil hikayesinin daha naif hali diyebiliriz. Mustafa Kutlu'nun hikayeleri çok güzel merhamet hikayeleridir. Birçoğu mutlu sonla biter. Türkiye'de mutlu sonla biten film çok az olur. Adının 'Yıldız Tozu' olmasının da çok güzel bir hikayesi var. Filmi ocak ayına yetiştirmeyi düşünüyoruz. Çocukların çok etkileneceğini düşündüğüm bir hikaye. Filmde kendi çocukluğumu görüyorum." ifadelerini kullandı.
"Biri kapını çalıp 'bugün senin son 24 saatin' dese ne olurdu?"
"Sadece Farklı" filminde otizmli bir adamla, normal hayat süren oğlunun hayatına odaklanan Ahmet Sönmez, TRT Dijital için çektiği "Son Gün" dizisine de değinerek, kendisi için çok özel bir iş olduğunu söyledi.
Annesini 2020'de kaybettiğini dile getiren Sönmez, şunları kaydetti:
"Annem hastaydı ve doktorlar 'Artık yapacak bir şey yok, eve götürün' demişlerdi. Ölümünü beklemek için götürdük eve. 21 gün boyunca, 'Annem bugün mü, yarın mı ölecek?' düşüncesi çok acayip bir duyguydu. Bu bende bir ölüm duygusu oluşturmuştu. Annem vefat ettikten sonra insanların ölüm anındaki vicdan muhasebesini merak ettim. Şuurun olmadığını düşündüğümüz zamanda bile aslında insanın içine dönüp vicdanıyla baş başa olduğunu hissediyorsun. İnsanlar gerçekten öleceği zamanı, son 24 saatlerinin olduğunu bilse ne yapar? Sırf bu soru üzerine bu öykü oluştu. Çünkü dünyada hepimizin en kati inandığımız şey, 'Ölüm var ve bir gün öleceğiz.' Ama ne zaman öleceğimizi bilmediğimiz için hiç ölmeyecek gibi yaşıyoruz. Peki gerçekten biri kapını çalıp 'Bugün senin son 24 saatin.' dese ne olurdu? Ben insanın gölgede kalan tarafını çok merak ediyorum."
"Bir araya getirilemez denilen bir kadro bir araya geldi"
Sönmez, senaryoyu yazarken herkesin adalet aradığını fark ettiğini, öleceğini öğrenen insanların kendi adaletlerini sağlamaya çalıştığını ifade etti.
Aksiyon ve gerilim türünde bir diziye imza attıklarının altını çizen Sönmez, "Bir daha bir araya getirilemez denilen bir kadro var. Erkan Petekkaya, Uğur Yücel, Ahmet Mümtaz Taylan, Nazan Kesal, Yasemin Allen, Cemal Toktaş ve Kürşat Demir var. Hepsi farklı sosyal sınıflardan, 24 saat sonra öleceğini öğrenen karakterlere hayat verdi." şeklinde konuştu.
Yönetmen Sönmez, TRT Dijital'in ocak ayında yayın hayatına başlayacağına dikkati çekerek, "TRT yöneticilerimiz sağ olsunlar, işi beğendiklerini, çok memnun olduklarını söylediler. Bundan sonra da buna yakın farklı işler yapmak istiyorum. Mesela zamanın ve mekanın anlamını yitirdiği bir yerde insan nasıl yaşar? 40'lı yaşlarının üzerindeki bir grup insanı zamanın ve mekanın anlamını kaybettiği bir yere sokarsan neye dönüşür, bu merak üzerine bir yapım." dedi.
Senaryosunu Mustafa Kutlu'nun yazdığı Mavi Kuş beyazperdeye hazırlanıyor
Mustafa Kutlu'nun "Mavi Kuş" romanını sinemaya uyarlayacağını kaydeden Ahmet Sönmez, sözlerini şöyle tamamladı:
"Bilinen bir hikayeyi çekmek zordur ama sinemanın başka bir büyüsü var. Mavi Kuş, çok eğlenceli bir yol hikayesi. Senaryosunu da Mustafa Kutlu yazdı. Bunun için çalışmalara başladım. Yine Kemaliye'de çekmeyi planlıyorum. Oranın çok acayip bir dokusu var ve hikayeye çok uygun. Doğal plato gibi, umarım hiç bozulmaz. Bana orada çok destek olan Müştak Ağrikli, Kemaliye'deki karanlık kanyonu korumak için çok büyük çaba sarf ediyor. Mustafa Kutlu'nun bir öyküsünü dizi yapmakla ilgili de bir çalışmam var. Ulusal kanallardan birine Mustafa Kutlu'nun 'Beyhude Ömrüm' kitabını dizi yapmak istiyorum."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.