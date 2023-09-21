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Kültür

Mazhar Alanson, Özkan Uğur anısına Üsküdar'da konser verecek

Sanatçı Mazhar Alanson, Üsküdar Belediyesinin kültür sanat sezon açılışı kapsamında Üsküdar Meydanı'nda konser verecek.

Aişe Hümeyra Akgün  | 21.09.2023 - Güncelleme : 21.09.2023
Mazhar Alanson, Özkan Uğur anısına Üsküdar'da konser verecek

İstanbul

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Alanson, kısa bir süre önce hayatını kaybeden usta sanatçı Özkan Uğur'un anısına saat 20.30'da sahnede olacak.

Sanatçı konserde Özkan Uğur ile seslendirdikleri MFÖ şarkılarının yanı sıra solo albümlerinden de eserler seslendirecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Özkan Uğur'un Türk müziğine büyük katkılar sağladığını ve herkesin sevgisini kazandığını belirtti.

Uğur'un vefatından dolayı yaşadığı üzüntüye işaret eden Türkmen, "Onun anısını yaşatmak için kültür sanat sezon açılışımızı ona ithaf ettik. Mazhar Alanson'un konseriyle hem Özkan Uğur'u anacağız hem de yeni sezona güzel bir başlangıç yapacağız. Tüm Üsküdarlıları ve sanatseverleri bu özel konsere davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

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