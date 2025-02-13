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Kültür

Marvel Studios’un yeni filmi "Kaptan Amerika: Cesur Yeni Dünya" izleyiciyle buluşacak

Sinema salonlarında bu hafta, aksiyondan komediye, korku ve gerilimden animasyona dördü yerli, 11 film izleyiciyle buluşacak.

Melik Fırat Yücel  | 13.02.2025 - Güncelleme : 13.02.2025
Marvel Studios’un yeni filmi "Kaptan Amerika: Cesur Yeni Dünya" izleyiciyle buluşacak

İstanbul

Başrollerini Sera Tokdemir, Toygan Avanoğlu ve Murat Akkoyunlu'nun paylaştığı, Ömer Kurt, Hakan Bulut, Barış Başar ve Hakan Bilgin'in de rol aldığı "C Takımı 2", yerli komedi meraklılarını sinema salonlarına çekmeye aday olacak.

Özgür Bakar'ın yönettiği devam filmi, peşlerindeki adamlardan kaçıp, Elazığ'ın Fenk kasabasına giden bir grup arkadaşın, başlarından geçen olayları işliyor.

"Aşk Sadece Bir An"

Mustafa Kotan'ın yönetmen koltuğunda oturduğu "Aşk Sadece Bir An", arkadaşının ricası üzerine onun yerine taksiye çıktığı gün, hayatının aşkı ile tanışan bir adamın hikayesini odağına alıyor.

Emirhan Çakal ve Nilsu Berfin Aktaş'ın başrolleri paylaştığı filmde, Gonca Vuslateri, Diren Polatoğulları, Emre Kınay, Burcu Kara, Teoman, Tuba Ünsal ve Gürgen Öz de rol aldı.

"Kaptan Amerika: Cesur Yeni Dünya"

Julius Onah'ın filmi "Kaptan Amerika: Cesur Yeni Dünya", yeni seçilen ABD Başkanı Thaddeus Ross ile görüşmesinin ardından, kendini uluslararası bir krizin ortasında bulan yeni Kaptan Amerika Sam Wilson'ın hikayesini ele alıyor.

Aksiyon ve macera türündeki filmin oyuncu kadrosunda Anthony Mackie, Harrison Ford, Liv Tyler, Giancarlo Esposito, Rosa Salazar, Tim Blake Nelson, Shira Haas, Danny Ramirez ve Carl Lumbly yer alıyor.

"Bridget Jones Onun İçin Çıldırıyor"

Renee Zellweger, Leo Woodall ve Emma Thompson'un başrollerini paylaştığı "Bridget Jones Onun İçin Çıldırıyor", romantik komedi meraklılarının ilgisini çekmeye aday olacak.

Michael Morris'in yönetmen koltuğunda oturduğu film, Bridget Jones'un 51 yaşında bekar bir anne ve dul bir kadın olarak hayatını nasıl yönlendirdiğini anlatıyor.

"Emmanuelle"

Audrey Diwan'ın yönettiği ve Noemie Merlant'ın başrolünde oynadığı "Emmanuelle", iş için Hong Kong'a giden genç bir kadının hikayesini işliyor.

"Aşk"

Joaquin Phoenix, Scarlett Johansson, Amy Adams ve Olivia Wilde'in başrollerinde oynadığı romantik komedi filmi "Aşk" ikinci kez vizyona girecek.

"Being John Malkovich" ve "Adaptation" filmlerinin yönetmeni Spike Jonze'un yönettiği "Aşk", uzun bir ilişkiden kalbi kırık bir şekilde çıkan yazar Theodore'un, kullanıcıların tüm ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlanan bir işletim sistemiyle olan alışılmadık ilişkisine odaklanıyor.

Haftanın animasyonları

Disney Channel tarafından Türkiye'ye özel üretilen çizgi film Zatonya, "Zatonya: Yeni Dünya" sinema filmi ile izleyici karşısına çıkacak.

Luca Scanferla ve Alessandro Scaretti'nin çektiği "Kutup Köpekleri 2", Kuzey Kutup Bölgesi'nin sevimli kasabası Taigasville'de bir grup arkadaşın yeni macerasını anlatıyor.

Haftanın korku filmleri

Gani Rüzgar Şavata'nın yönetmenliğini yaptığı, Neslihan Acar ve Yalçın Dümer'in rol aldığı "Yarasaların İstilası: Değirmen", yarasaların insanlıktan intikam almak için değirmenin olduğu bölgeye musallat olmasını konu ediniyor.

Anastasiya Budakva'nın yönetmen koltuğunda oturduğu "Zeccac", küçük bir kasabada öğretmenlik yapan genç bir kızın evlenmeden önce en yakın arkadaşının ortadan kaybolması ve yaşadığı olağan dışı olayları beyaz perdeye taşıyor.

Steven Soderbergh'in filmi "Varlık", banliyödeki bir eve taşınan bir ailenin hayatına odaklanıyor.

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