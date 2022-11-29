Londra YEE'de geleneksel Türk sanatları sergisi açıldı
Londra Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ile Traditional Turkish Arts (TTA) platformu iş birliğiyle düzenlenen "The Noble: Geleneksel Türk Sanatları Sergisi"nin açılışı yapıldı.
İngiltere
Londra YEE'de düzenlenen açılış resepsiyonuyla sanatseverlerin beğenisine sunulan sergide, 11 sanatçıya ait 69 eser yer aldı.
Geleneksel Türk sanatları alanında usta ve yetenekli sanatçıları desteklemenin yanı sıra bu sanat dallarına olan ilgiyi artırma ve bilgilendirme amacı taşıyan sergide, hüsn-i hat, ebru, tezhip, minyatür, seramik ve batik gibi sanat dallarına ait eserlere yer verildi.
Usta ve yetenekli sanatçıların geçmişle bugünü birleştiren eserlerinin bulunduğu sergide, Ahmet Sacit Açıkgözoğlu, Berna Vahapoğlu, Elif Yurdakul, Emsele Bal, Gulnaz Fatima Mahboob, Gülcan Acar, Mürvet Bilgin, Nagihan Seymour, Nimet Koç, Sema Yekeler Yurtseven ve Songül Ergün'ün eserlerine yer verildi.
"Sanat bir toplumun kültürel kazanımlarını sembolize etmesi açışından önemli"
Londra YEE Müdürü Mehmet Karakuş, serginin açılışında yaptığı konuşmada, sanatın bir toplumun kültürel kazanımlarını sembolize etmesi ve toplumsal değerlerini ifade etmesi açısından sahip olduğu öneme değindi.
Karakuş ayrıca, geleneksel Türk-İslam sanatlarının, sanatçıların dünyadaki sırları keşfetme, nihai hakikatin güzelliklerini ifade etme ve kültürel zenginliklerin geçmişten günümüze taşınması açısından önemine vurgu yaptı.
"Amaç, Türk sanatını ve sanatseverlerini bir araya getirmek"
TTA Platformu Kurucusu Dilara Karaağaç da geleneksel Türk sanatlarının zengin tarihinin daha geniş kitlelere sunulması arzusuyla yola çıkarak bu platformu kurmaya karar verdiğini dile getirdi.
Karaağaç, bu motivasyon doğrultusunda, Türk sanatını ve sanatseverlerini bir araya getirmek için ilk olarak 2020'de çevrimiçi bir platformda düzenlediği serginin ardından bugün Londra YEE iş birliğiyle açılan serginin başkent Londra'daki sanatseverlerle buluşmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Bağcılar Belediyesi ve Türk Hava Yollarının (THY) desteğiyle düzenlenen "The Noble: Geleneksel Türk Sanatları Sergisi" 21 Aralık'a kadar Londra YEE'de yer alan galeride sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.
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