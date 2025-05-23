Dolar
39.03
Euro
44.20
Altın
3,347.23
ETH/USDT
2,569.80
BTC/USDT
108,999.00
BIST 100
9,352.84
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, Göztepe maçı için geldiği İzmir'de taraftarları tarafından karşılanıyor.
logo
Dünya

ABD'li Redbird, İngiliz The Telegraph gazetesini 500 milyon sterline satın alıyor

ABD merkezli özel sermaye şirketi Redbird Capital Partners, İngiliz Telegraph Media Group'u 500 milyon sterline satın almak üzere anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Nuran Erkul Kaya  | 23.05.2025 - Güncelleme : 23.05.2025
ABD'li Redbird, İngiliz The Telegraph gazetesini 500 milyon sterline satın alıyor

Londra

Redbird'den yapılan açıklamaya göre, The Telegraph'ı 500 milyon sterline satın almak üzere sağlanan anlaşma sonrasında, şirket The Telegraph'ın tek hakim sahibi olacak.

Böylece, Abu Dhabi merkezli IMI gazetede azınlık hissedar konumuna düşecek.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Redbird'in büyüme stratejisi The Telegraph'ı uluslararası çapta büyütme hedefi doğrultusunda dijital operasyonlar, abonelikler ve gazetecilik alanlarında sermaye yatırımlarını içerecek.

Öte yandan Redbird, basılı medya alanında uzmanlaşmış İngiltere merkezli azınlık yatırımcılarla görüşmeleri sürdürüyor.

Gazeteyi 2004'ten beri bünyesinde bulunduran Barclay ailesinin Lloyds Banking Group'a ödenmemiş borçları sonrasında bankanın The Telegraph'ın kontrolünü ele geçirmesi nedeniyle, iki yıl önce satış süreci başlamıştı.

Satın almanın ardından 170 yıllık gazetenin geleceğine ilişkin 2 yıldır süren belirsizlik ortadan kalkmış olacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Emine Erdoğan "Uluslararası Aile Forumu"nun kapanış programına katıldı
Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu'nun yalan tanıklıktan yargılandığı davada karar
Gaziosmanpaşa'da okul müdürü "cinsel istismar" davasında hakim karşısına çıktı
Ürdün Sosyal Kalkınma Bakanı, aile diplomasisinin geliştirilerek küresel gündeme taşınması gerektiğini söyledi
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Kamuda normal mesai düzenine 10 Haziran Salı günü dönülecektir

Benzer haberler

ABD'li Redbird, İngiliz The Telegraph gazetesini 500 milyon sterline satın alıyor

ABD'li Redbird, İngiliz The Telegraph gazetesini 500 milyon sterline satın alıyor

Milli motosikletçi Deniz Öncü, Moto2 Dünya Şampiyonası'nın İngiltere etabında yarışacak

İngiliz Milletvekili Thornberry, ülkesinin Filistin devletini tanımasının tam zamanı olduğunu söyledi

İngiliz Bakan Reed, İsrail'in Gazze saldırılarını durdurmak için her şeyi yapacaklarını söyledi

İngiliz Bakan Reed, İsrail'in Gazze saldırılarını durdurmak için her şeyi yapacaklarını söyledi
Cambridge Üniversitesi King's College, İsrail işgalinin parçası şirketlerle işbirliklerini sonlandıracak

Cambridge Üniversitesi King's College, İsrail işgalinin parçası şirketlerle işbirliklerini sonlandıracak
İngiltere Başbakanı Starmer, AB ile yapılan anlaşmanın sınırları güçlendireceğini söyledi

İngiltere Başbakanı Starmer, AB ile yapılan anlaşmanın sınırları güçlendireceğini söyledi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet