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Kültür

Londra Tasarım Festivali'nde Türkiye'yi ödüllü "Açık Yapıt" eseri temsil ediyor

İngiltere'de düzenlenen dünyaca ünlü Londra Tasarım Festivali'nde, Türkiye'yi sanatçı Melek Zeynep Bulut'un ödüllü "Açık Yapıt" adlı eseri temsil ediyor.

Zuhal Demirci  | 16.09.2023 - Güncelleme : 16.09.2023
Londra Tasarım Festivali'nde Türkiye'yi ödüllü "Açık Yapıt" eseri temsil ediyor Kaynak: Melek Zeynep Bulut

Londra

Haziranda düzenlenen Londra Tasarım Bienali'nin ardından sanatçı Bulut'un "Açık Yapıt" eseri, bugün başlayan ve 24 Eylül'e kadar sürecek Londra Tasarım Festivali'nde sergilenmeye başladı.

Victoria&Albert Museum, Chanel ve Mini Cooper gibi dünya devleriyle aynı festivalde görücüye çıkan sanatçı Bulut'un eseri, ayrıca ekimde Türkiye'de düzenlenecek bir sergiyle de sanatseverlerle buluşacak.

Dönüşüm metaforlarının etrafında şekillenen, performatif mekan ve tiyatral geçişler sergilemesi olan "Açık Yapıt", insanlık tarihi boyunca güç, sınırları belirleme, toplumsal hiyerarşi temsili olan kavramların anlamları üzerine tartışmayı temel alıyor.

Halkbank'ın ana sponsorluğunu üstlendiği eser, Türk Hava Yolları taşıma sponsorluğu ve Kültür ve Turizm Bakanlığının resmi desteğiyle sergileniyor.

Çeşitli ülkelerden 40'tan fazla sanatçının eserlerinin sergilendiği Londra Tasarım Bienali 2023'te Türkiye'yi temsil eden "Açık Yapıt" projesi, haziranda düzenlenen halk oylamasında birinci olmuştu.

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