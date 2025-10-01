Lemi Filozof ve Zuzi, fantastik diliyle çocukları yeni maceralara davet ediyor
Çocuklara yönelik yaptığı etkinliklerle tanınan yazar Lemi Filozof, "Ürettiğim kurgularda çocukların hayallerinden de besleniyorum ama en önemlisi bütün çocukların yolunun sevgiden geçmesi. Çocuklar yaşamın anlamının sevgi olduğunu biliyor." dedi.
Filozof, "Lemi Abi-Zuzi Show", son kitabı, çocuklarla ilişkisi ve kariyeri hakkında AA muhabirine açıklamalarda bulundu.
"Lemi Abi ve Zuzi: Yeni Dünya"nın önceki çalışması "Lemi Abi ve Zuzi: Uzay Macerası"nın bir devamı olduğunu belirten Filozof, "İlk romanda Zuzi'nin yardıma ihtiyacı var ve ben de onun galaksisine giderek ona yardım ediyorum. Oradaki hikayenin sonunda bir 'Yardımseverlik Bakanı' var ve bana bir kitap hediye ediyor. Kitabın arkasından bir metal kartuş çıkıyor. O kartuşun üzerinde ise bana özel yazılmış bir bilmece var. İşte o bilmece beni, ikinci romanım 'Yeni Dünya'nın hikayesine taşıyor. Böylece kendimi heyecanlı, hızlı, fantastik bir maceranın içinde buluyorum." diye konuştu.
"Çocuklarımıza şahit olduğumuz gerçekleri fantastik bir anlatımla ulaştırmak istiyorum"
Filozof, çalışmanın, dünya dışındaki yaşam sorusunu odağına aldığını vurgulayarak, "Kitap, bilim insanlarının son dönemlerde en çok uğraştıkları dert olan, 'Uzayda gerçekten de yaşam var mı?' sorusundan yola çıkıyor. Fakat ben bu önemli soruyu biraz daha ileri götürüyorum. Başka bir gezegende ya da uydumuzda yaşam bulmak yerine, 'Bizim gezegenimizden bir tane daha var mıdır?' sorusunun bir parodisini sunmaya çalışıyorum. Bu romanın benim için en önemli özelliği, yüzyıllar sonrasına bıraktığım bir öngörü ve masum kehanet olmasında saklı. Biz burada yokken kitaptaki bu kurgu belki de çoktan gerçek olacak ve ben bugünden o gerçekliğe dair bir şeyler söylemiş olacağım." ifadelerini kullandı.
Romanda "dostluk" ve "işbirliği" gibi kavramları çocuklara fantastik bir dille sunduğunu sözlerine ekleyen Filozof, şunları aktardı:
"Aslında amacım çocuklara arka planda sadece dostluğu ve işbirliğini değil zor zamanlarda nasıl kararlar verdiğimizi anlatabilmek. Çünkü ister çocuklukta isterse yetişkinlikte olsun hayat boyunca önümüze doğru ve yanlış iki yol çıkıyor. Doğru yolu seçmek her zaman zordur çünkü sorumluluk, fedakarlık ister. Ama kıymetli olanın çocuklarımızı doğruları seçmeye, iyinin ve güzelin peşinde olmaya, barışa, yardımseverliğe, işbirliğine ve aynı zamanda da doğamızı korumaya yönlendirebilmek olduğunu düşünüyorum."
Filozof, çocuklar için önemli olan konulara dair seçilecek dilin önemine değinerek, "Çocuklarımıza şahit olduğumuz gerçekleri fantastik bir anlatımla ulaştırmak istiyorum. Bu anlatımın önemi, didaktik olmamasıyla ilgili. Çünkü bütün bu meseleler, didaktik bir şekilde ele alınmaya ve anlatılmaya çok müsait konular. Bütün bu meseleleri, fantastik kurgunun içinde onlara verebileceğimizi düşünüyorum. Böylece onların zihinlerine bu meselelerle ilgili güzel tohumlar bırakabileceğini düşünüyorum. Çocuklara bunu anlatmanın yolunu iyi bildiğime inandığım için yazmak benim için önemli ve bu kurguyla söz konusu konular onları sıkmadan sunulabiliyor." şeklinde konuştu.
"Çocuklar yaşamın anlamının sevgi olduğunu biliyorlar"
"Lemi Abi" karakterinin kendisi için çok kıymetli bir anlama sahip olduğunu sözlerine ekleyen Filozof, "Lemi Abi, benim için, olmak istediğim, 'Keşke onun gibi olabilsem.' dediğim bir karakter. Her ne kadar orada bir karakteri oynamasam da, Lemi Abi gibi hep doğrunun peşinde, dürüst ve iyi kalpli olabilsem dediğim zamanlar oluyor. Lemi Abi çocukların gözünde, onların eğitime katkıda bulunan, onlara bazı değerleri öğreten bir değer. Umarım ben de Lemi Abi gibi olabilirim." dedi.
Filozof, çocuklarla bir arada olmanın kendisi için önemli olduğunu belirterek, şunları söyledi:
"Bu konuda gerçekten çok şanslıyım. Çocukların kalplerinde bana yer açmaları benim için büyük bir nimet. Türkiye'nin çok farklı geleneklerinden gelen, uzak şehirlerinde beni seven kalpler var ve onlara gerçekten minnettarım. Onlarla sohbet ettiğimde görüyorum ki hepsinin farklı vizyonları, hayalleri var. Onlarla iletişim kurmanın bana katkısı çok büyük. Ürettiğim kurgularda onların hayallerinden de besleniyorum ama en önemlisi bütün çocukların yolunun sevgiden geçmesi. Çocuklar yaşamın anlamının sevgi olduğunu biliyor. Yetişkin oldukça insan bunu unutabiliyor ama onlar bunun fazlasıyla farkında."
Filozof, kitapta yer alan çizimlerin Erdoğan Oğultekin tarafından kaleme alındığını aktararak, "Kendisi çok önemli bir karikatürist ve aynı zamanda meslekte oldukça tecrübeli bir ustadır. Kitapta çizilmesini istediğim sahneler vardı. Erdoğan Bey'in bunlara ilave olarak kendi istediği, bulduğu ve kaleminin ustalığıyla harikalaştırdığı sahneler oldu. Kendisine bu değerli katıkları için çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
Önceki dönem izleyiciyle buluşan "Lemi Abi-Zuzi Show"un önümüzdeki sezonda da devam edeceğini vurgulayan Filozof, "Gösteri, kendi şarkılarım ve danslarımdan oluşan interaktif bir yapıya sahip. Burada en önemli karakter elbette Zuzi olacak. Sadece İstanbul'da değil, diğer şehirlerde de seyircimizle buluşacak. Biletlerimiz satışa çıktı ve bütün çocuklarımızı gösterimize bekliyoruz." diye konuştu.