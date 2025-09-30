İsrail askerleri Batı Şeria'da 2 küçük çocuğu "casusluk" iddiasıyla gözaltına aldı
İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kentinde Filistinli 2 küçük çocuğu "casusluk" iddiasıyla gözaltına aldı.
Filistin basınında yer alan haberde, El Halil kentinin Eski Şehir bölgesinde dün 2 Filistinli küçük çocuğun İsrail askerlerince gözaltına alındığı belirtildi.
Filistinli çocukların "casusluk" iddiasıyla gözaltın alındığı aktarılan haberde, İsrail askerlerinin korkudan ağlayan çocukları babalarının nerede olduğu konusunda sorguya çektiği ifade edildi.
İsrail askerlerinin bir süre alıkoyduğu Filistinli çocukları daha sonra serbest bıraktığı ve ailelilerinin evine de baskın düzenlediği kaydedildi.
Öte yandan sosyal medyada 2 küçük çocuğun gözaltına alındığı anları gösteren görüntü, Filistinlilerin Batı Şeria'da yaşadığı zulmü ve İsrail işgalinin geldiği noktaya adeta gözler önüne seriyor.
Yaşları 4 ila 6 arasında olduğu tahmin ediliyor
Videoda, yaşları 4 ila 6 arasında değiştiği tahmin edilen Filistinli 2 çocuğun gözyaşları içinde birbirlerinin ellerinden tuttuğu görülüyor.
İsrail askerlerinden biri, gözaltına aldıkları çocuklardan birinin kolunu tutuyor ve çevrede olaya tepki gösteren Filistinlileri uzaklaştırmaya çalışıyor.
Çevredekilerin neden çocukları alıkoyduğuna ilişkin sorularıyla karşılaşan İsrail askeri, bu çocukların babalarını aradıklarını söylüyor.
İsrail askerinin, çevredekilerin tepkilerine ve çocukların gözyaşlarına rağmen onları gözaltında tutmaya devam ettiği görülüyor.
Batı Şeria, 1967'den bu yana İsrail'in işgali altında bulunuyor. İşgalin en derinden hissedildiği şehirlerinden başında ise Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kenti geliyor.
El Halil'deki Filistinliler, hem İsrail askerleri hem de Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin zulmü altında yaşam sürüyor.