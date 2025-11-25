Dolar
42.43
Euro
49.10
Altın
4,140.51
ETH/USDT
2,910.10
BTC/USDT
86,995.00
BIST 100
10,920.80
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MKYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulunuyor.
logo
Kültür

Le Trio Joubran, 10 Ocak 2026'da İstanbul'da konser verecek

Filistinli 3 kardeşin bir araya gelerek kurduğu müzik grubu Le Trio Joubran, İstanbul'da müzikseverlerle buluşacak.

Aişe Hümeyra Akgün  | 25.11.2025 - Güncelleme : 25.11.2025
Le Trio Joubran, 10 Ocak 2026'da İstanbul'da konser verecek

İstanbul

Grup, Haliç Kongre Merkezi'nde 10 Ocak 2026'da sahne alarak sevilen şarkılarını yorumlayacak.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Müzik hayatına 2004'te başlayan grup, ut ile geleneksel Filistin müziklerini yorumluyor. Türkiye'de ilgiyle takip edilen grup, uluslararası alanda da eserleriyle beğeni topluyor.

Geleneksel Filistin müziği icra eden grup, 4 nesildir devam eden udi geleneğe sahip bir ailenin çocukları olan Samir, Wissam ve Adnan Joubran'dan oluşuyor.

Konserin biletleri sadece Bubilet'te satışa çıktı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
DMM'den "Büyük Marmara Depremi Tatbikatı, İçişleri Bakanlığı tarafından iptal edildi" iddialarına yalanlama
İstanbul'da "casusluk" operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı
İzmir Buca'da belediye şantiyesinde çöp depolanmasına tepki
Samsun'da bu yılki gıda denetimlerinde işletmelere 20 milyon lirayı aşkın ceza kesildi
Şanlıurfa Adliyesinde meydana gelen patlamada 1 personel yaralandı

Benzer haberler

Le Trio Joubran, 10 Ocak 2026'da İstanbul'da konser verecek

Le Trio Joubran, 10 Ocak 2026'da İstanbul'da konser verecek

İstanbul'da bu hafta birçok etkinlik sanatseverlerle buluşacak

Dünyada bu hafta bir dizi etkinlik sanatseverlerle buluşacak

Son 10 günde 35 ilde siber suçlara yönelik operasyonlarda 429 şüpheli yakalandı

Son 10 günde 35 ilde siber suçlara yönelik operasyonlarda 429 şüpheli yakalandı
Taksim metro istasyonu ve Taksim-Kabataş Füniküler Hattı 15.00'ten itibaren kapatılacak

Taksim metro istasyonu ve Taksim-Kabataş Füniküler Hattı 15.00'ten itibaren kapatılacak
Piyanist Evgeny Grinko, aralık ayında Türkiye turnesine çıkacak

Piyanist Evgeny Grinko, aralık ayında Türkiye turnesine çıkacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet