Dolar
35.97
Euro
37.22
Altın
2,860.73
ETH/USDT
2,623.00
BTC/USDT
95,973.00
BIST 100
9,951.65
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kültür

Kuzey Ege'de denizin çekilmesiyle 2 bin 500 yıllık limanın kalıntıları ortaya çıktı

Ege Denizi'nin kuzeyinde milattan önce 4'üncü yüzyılda yapıldığı tahmin edilen antik limanın kalıntıları, denizin çekilmesiyle ortaya çıktı.

Hakan Firik  | 09.02.2025 - Güncelleme : 10.02.2025
Kuzey Ege'de denizin çekilmesiyle 2 bin 500 yıllık limanın kalıntıları ortaya çıktı

Balikesir

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde Adramytteion Antik Kenti'nin liman kalıntıları Ege Denizi'nin yaklaşık 40 metre çekilmesiyle görülebilir hale geldi.

Burhaniye'nin İskele Mahallesi'nde de denizin çekilmesiyle sahilde küçük adacıklar oluştu. Bölgede yaşayan vatandaşlar, deniz çekildikten sonra ortaya çıkan liman kalıntısını cep telefonlarıyla kayda aldı.

Ören plajında yürüyüş yaparken kayalıkları fark ettiğini belirten Müslüm Yıkılkan, AA muhabirine, bölgede antik liman olduğunu duyduğunu söyledi.

Denizin poyrazın etkisiyle çekildiğinin tahmin edildiğini belirten Yıkılkan, "Liman kalıntısını görünce fotoğraf çekmeye başladım. Lİman gün yüzüne çıktığında çok mutlu hissettim bir Burhaniyeli olarak." dedi.

Burhaniyeli Furkan Karademir de deniz suyunun bu aylarda çekildiğini dile getirerek, "2023 yılında da Hatay depreminin ardından deniz suyu bundan daha fazla çekilmişti. Burada zaten deniz suyu sığ bölge burası. Burada deniz suyu on santim bile aşağı inse metrelerce denizin çekildiğini görebiliyoruz. Depremle de ilgisi var mı bilmiyorum." diye konuştu.

Karademir, bilim adamlarının deniz çekilmesinin depremlerle ilgisi olmadığı yönündeki açıklamalarını da takip ettiğini anlattı.

Bu arada milattan önce 4'üncü yüzyılda yapıldığı tahmin edilen antik limanın kalıntıları, havadan da görüntülendi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Cumhurbaşkanı Zardari ile görüştü
Türkiye Maarif Vakfı ve Katar Üniversitesi işbirliğiyle Türk öğrenciler Katar'da lisans eğitimi alıyor
Dışişleri Bakanı Fidan: Kudüs'ün kimliğini değiştirme girişimleri kabul edilemez
Dışişleri Bakanı Fidan: Kudüs'ün tamamıyla Yahudileştirilmesi kabul edilemez
Ege Denizi'nde peş peşe depremler meydana geldi

Benzer haberler

Kuzey Ege'de denizin çekilmesiyle 2 bin 500 yıllık limanın kalıntıları ortaya çıktı

Kuzey Ege'de denizin çekilmesiyle 2 bin 500 yıllık limanın kalıntıları ortaya çıktı

Bodrum'da denizin çekilmesiyle Tavşan Adası'ndaki tarihi surlar ortaya çıktı

Balıkesir'de işçi servisinin devrilmesi sonucu 18 kişi yaralandı

Balıkesir'de Sahil Güvenlik unsurları düzensiz göçle mücadelesini sürdürüyor

Balıkesir'de Sahil Güvenlik unsurları düzensiz göçle mücadelesini sürdürüyor
Mevsim normallerinin üzerindeki sıcaklık Balıkesir'de meyve ağaçlarına çiçek açtırdı

Mevsim normallerinin üzerindeki sıcaklık Balıkesir'de meyve ağaçlarına çiçek açtırdı
Müsilaj deniz çayırı ve pinaları olumsuz etkiliyor

Müsilaj deniz çayırı ve pinaları olumsuz etkiliyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet