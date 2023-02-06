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Kültür

Kültür ve Turizm Bakanlığı tüm etkinlikleri iptal etti

Kültür ve Turizm Bakanlığı, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve 10 ili etkileyen 7,7 büyüklüğündeki deprem nedeniyle, Bakanlık birimlerince planlanan etkinliklerin iptal edildiğini bildirdi.

Fırat Taşdemir   | 06.02.2023
Kültür ve Turizm Bakanlığı tüm etkinlikleri iptal etti

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle:

"Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve birçok ilimizi etkileyen deprem sonrası Bakanlığımıza bağlı Devlet Tiyatroları, Devlet Opera ve Balesi ile Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğümüz dahil tüm birimlerimizce planlanan etkinliklerimiz ikinci bir açıklamaya kadar durdurulmuştur."

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