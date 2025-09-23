Dolar
Kültür

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Sirkeci Garı'ndaki restorasyon çalışmalarını inceledi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Sirkeci Garı'nda gerçekleştirilen restorasyon çalışmalarını yerinde inceledi.

Ömer Mirza Şeker  | 23.09.2025 - Güncelleme : 23.09.2025
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Sirkeci Garı'ndaki restorasyon çalışmalarını inceledi

İstanbul

Bakan Ersoy, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, tarihi dokunun korunarak yeniden işlevlendirileceğini vurgulayarak, "Tarihi salonlar, çatı, vitray, cephe ve iç mekan restorasyonuyla gar yeniden kültür sanatın merkezi olacak." ifadelerine yer verdi.

Garın asıl ulaşım işlevinin korunacağını kaydeden Ersoy, kamuoyunda gündeme gelen otel ya da AVM projelerinin kesinlikle söz konusu olmadığının altını çizdi. Ersoy, "Göç Müzesi, tematik müze, galeri projeleriyle ulaşım işlevi korunacak. İstanbul'un kültür hayatına yeni bir merkez kazandırıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Sirkeci Garı'ndaki dönüşümün 2026'da düzenlenecek İstanbul Kültür Yolu Festivali'ne kadar tamamlanacağını belirten Ersoy, restorasyonun titizlikle sürdüğünü ve kentin kültür ve sanat rotasına güçlü bir değer katacağını söyledi.

Restorasyonun ilk etabının tamamlanmasının ardından, Sirkeci Garı'nda Göç Müzesi, tematik müze ve resim galerisi gibi kültür ve sanat alanları oluşturulacak.

Ulaşım işlevi değişmeyecek olan garda tren taşımacılığı gibi asli görevler sürdürülecek.

