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Kültür

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: 31 Temmuz'da, 3 aylık turizm raporumuzu açıklayacağız

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 31 Temmuz'da, 3 aylık turizm verilerine ait raporu açıklayacaklarını söyledi.

Duygu Yener  | 24.07.2024 - Güncelleme : 24.07.2024
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: 31 Temmuz'da, 3 aylık turizm raporumuzu açıklayacağız

TBMM

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Son zamanlarda uçuşlarda yaşanan rötarların turizme bir yansıması olup olmadığına ilişkin soru üzerine Ersoy, konuyu takip ettiklerini belirtti.

Bir gazetecinin "Antalya'ya gidecek misiniz?" sorusuna ise Ersoy, "Ben her hafta Antalya'dayım. 31 Temmuz günü bizim 3 aylık rapor açıklamamız var. Orada rakamlarla her konuya değineceğiz." yanıtını verdi.

Bakan Ersoy, Bodrum'daki turizmcilerin yaşadığı sorunlara ilişkin soruyu da "31 Temmuz'da dedim ya, orada her konuya değiniriz. Kesin rakamlarla konuşmak daha gerçekçi olmaz mı? " diye yanıtladı.

Ersoy, bu yıl Yunan adalarının turizmde daha çok ilgi gördüğü iddiasına ilişkin ise "Rakamların hepsi çıksın, kesin rakamlar üzerinden yorumlarımızı yaparız. Düzenli olarak hepsini yapıyoruz zaten." ifadesini kullandı.

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