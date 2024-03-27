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Kültür

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü'nü kutladı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'nin zengin kültürel mirası içinde tiyatronun önemini ve değerini vurgulamak için çalışmalarını sürdürdüklerini bildirdi.

Yasemin Kalyoncuoğlu  | 27.03.2024 - Güncelleme : 27.03.2024
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü'nü kutladı

Ankara

Ersoy, sosyal medya hesabından 27 Mart Dünya Tiyatro Günü dolayısıyla paylaşımda bulundu.

Tiyatronun duyguların, düşüncelerin ve hayallerin paylaşıldığı insanlığın en eski sanatlarından biri olduğunu belirten Ersoy, sahne üzerindeki performansların, izleyicilere unutulmaz deneyimler sunduğunu ve bir araya gelindiğinde ortak duyguları, hikayeleri ve deneyimleri paylaşmayı sağladığını ifade etti.

"Bizler de Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak, Türkiye'nin zengin kültürel mirası içinde tiyatronun önemini ve değerini vurgulamak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz." ifadesini kullanan Ersoy, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü'nü kutladı; tiyatro sanatçılarına, sahne arkasındaki emekçilere ve bu sanatın gelecek nesillere aktarılmasına katkı sağlayan herkese teşekkürlerini iletti.

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