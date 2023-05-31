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Kültür

"Küçük Bir Rica" 3 Haziran'da Zorlu PSM'de tiyatroseverlerle buluşacak

Dila Yağcı'nın tek kişilik performans gösterdiği "Küçük Bir Rica" oyunu, Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde (PSM) 3 Haziran'da seyircilerin beğenisine sunulacak.

Aişe Hümeyra Akgün  | 31.05.2023 - Güncelleme : 31.05.2023
"Küçük Bir Rica" 3 Haziran'da Zorlu PSM'de tiyatroseverlerle buluşacak

İstanbul

Oyun, Zorlu PSM'nin tiyatronun sürdürülebilirliğini sağlamak ve tiyatro külliyatının özgün içeriklerle zenginleşmesine katkıda bulunmak amacıyla hayata geçirdiği eğitim programı PSM Atölye'de şekillendi.

Sahne 367'nin prodüksiyonu olan oyunda, sınırların kaybolduğu bir dünyada kendi sınırlarını çizmeye çalışan editör yardımcısı genç bir kadının hikayesi anlatılıyor.

Turgay Korkmaz'ın yazdığı ve yönettiği oyun, 3 Haziran Cumartesi saat 16.00'da Zorlu PSM'de sahnelenecek.

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