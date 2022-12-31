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Kültür

"Kesişme; İyi ki Varsın Eren" yarın TRT1'de ekranlara gelecek

Teröristlerin kurduğu pusuda şehit olan Eren Bülbül ve Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in yaşam öyküsünü anlatan TRT ortak yapımı "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filmi, televizyonda ilk kez yarın akşam saat 20.00'de TRT 1'de ekrana gelecek.

Fatih Türkyılmaz   | 31.12.2022
"Kesişme; İyi ki Varsın Eren" yarın TRT1'de ekranlara gelecek

İstanbul

TRT'den yapılan açıklamaya göre, Eren Bülbül'ün doğum günü olan 1 Ocak’ta vizyona giren film, bir hafta içinde yaklaşık yarım milyon kişiye ulaşarak 2022'nin en iyi giriş yapan Türk filmi oldu.

35 hafta boyunca vizyonda kalan film, 2 milyon 327 bin 281 kişi tarafından izlenerek büyük beğeni topladı.

Başrollerini İsmail Hacıoğlu ve Rahman Beşel paylaştığı filmin senaryosunu Mert Dikmen, Alper Uyar ve Özer Feyzioğlu'nun kaleme alırken, yönetmenliğini ise Özer Feyzioğlu üstlendi.

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