Dolar
42.94
Euro
50.57
Altın
4,383.27
ETH/USDT
2,973.10
BTC/USDT
87,859.00
BIST 100
11,166.25
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kültür

Kastamonu'da yaklaşık 2 bin 100 yıllık tümülüs ziyaretçilerini bekliyor

Kastamonu'nun Daday ilçesindeki Kayı köyünde bulunan ve milattan önce (MÖ) 1. yüzyılda inşa edildiği değerlendirilen tümülüs, ziyaretçilerini bekliyor.

Özgür Alantor  | 30.12.2025 - Güncelleme : 30.12.2025
Kastamonu'da yaklaşık 2 bin 100 yıllık tümülüs ziyaretçilerini bekliyor Fotoğraf: Özgür Alantor/AA

Kastamonu

Daday ilçe merkezine 30 kilometre uzaklıktaki Kayı köyünün Kavakdibi mevkisinde bulunan tümülüs, 1998 yılında Ankara Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunca 1. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Paflagonya bölgesinin önemli mezar yapılarından biri olarak değerlendirilen tümülüsün MÖ 1. yüzyılda inşa edildiği tahmin ediliyor.

Merkezinde dikdörtgen formlu mezar odası yer alan, mezarı çevreleyen devasa taşlardan oluşan dairesel bir yapıdan oluşan tümülüs, 2015 yılı öncesinde çok sayıda kaçak kazıya maruz kaldı.

Kastamonu Müze Müdürlüğü tarafından 2015-2017 döneminde kurtarma kazısı gerçekleştirilen tümülüs, Paflagonya bölgesinde yer alan ender örneklerden biri olarak değerlendiriliyor.

Kurtarma kazısı sırasında 8,5 tonu bulan devasa taşlar, mezar çevresine yeniden yerleştirildi. Çalışmanın ardından tümülüs, ziyarete uygun hale getirildi.

Kayı köyü muhtarı İbrahim Terzi, AA muhabirine, tümülüsün bölge açısından önemli bir değer olduğunu söyledi.

Tümülüsün Paflagonya dönemine ait mezarlık olduğunu dile getiren Terzi, "Müze Müdürlüğü, kurtarma kazısı yaptırdı, burayı bu hale getirdi. Buranın turizme açılmasını istiyoruz. Burası 2 bin yıldan daha eski bir mezarlık. Dünyanın burayı duymasını, Paflagonya mezarlığı olarak turizme açılmasını istiyoruz." dedi.

Bölgenin etkinliklere ev sahipliği yapması isteği

Doğa fotoğrafçısı Cebrail Keleş ise tümülüsün çok özel bir yapı olduğunu vurguladı.

Kastamonu coğrafyasını dolaşırken farklı sürprizlerin insanların karşısına çıktığına işaret eden Keleş, "Tümülüs, yaklaşık 2 bin 100 yıllık bir anıt. 2 bin 100 yıl önce burada çok yüksek bir uygarlığın devam ettiğini geride bıraktığı izlerden anlayabiliyoruz." diye konuştu.

Bölgenin tanıtımının önemli olduğunu anlatan Keleş, "Türkiye'ye, tüm ilgilenenlere tanıtabilmek için bölgenin çeşitli destinasyonlara, farklı etkinliklere ev sahipliği yapmasını isteriz. Başta Kültür ve Turizm Müdürlüğümüz olmak üzere çalışma yapanlara teşekkür ediyoruz." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Şehitlerimizi uğurluyoruz
Gıda denetimlerinde bu yıl 2,7 milyar lira para cezası kesildi
Yılbaşı tedbirleri kapsamında 325 bin 267 kolluk kuvveti görev yapacak
İstanbul Küçükçekmece açıklarında birbirine temas eden iki tankerden biri kurtarıldı
İstanbul Boğazı'nda dümen arızası yaşayan gemi Ahırkapı'ya demirletildi

Benzer haberler

Kastamonu'da yaklaşık 2 bin 100 yıllık tümülüs ziyaretçilerini bekliyor

Kastamonu'da yaklaşık 2 bin 100 yıllık tümülüs ziyaretçilerini bekliyor

Beden eğitimi öğretmeni Kastamonu'yu ragbi şehri yaptı

Ormanya ve Kuzuyayla Tabiat Parkı bu yıl yaklaşık 5 milyon ziyaretçi ağırladı

Fırtına nedeniyle Karadeniz'de oluşan dalgalar sahil şeridine zarar verdi

Fırtına nedeniyle Karadeniz'de oluşan dalgalar sahil şeridine zarar verdi
Anadolu'nun "yüce dağı" Ilgaz, yeni yıla dolu girecek

Anadolu'nun "yüce dağı" Ilgaz, yeni yıla dolu girecek
Sandal kürekleri Salih ustanın elinden çıkıyor

Sandal kürekleri Salih ustanın elinden çıkıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet