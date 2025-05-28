Dolar
39.07
Euro
44.20
Altın
3,307.70
ETH/USDT
2,669.80
BTC/USDT
108,789.00
BIST 100
9,168.93
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, ABD ve Meksika ile oynanacak özel maçlara ilişkin TFF’nin Riva’daki tesislerinde basın toplantısı düzenliyor.
logo
Kültür

Karikatürist ve ressam Haslet Soyöz son yolculuğuna uğurlandı

Dün hayatını kaybeden karikatürist ve ressam Haslet Soyöz, son yolculuğuna uğurlandı.

Fatih Türkyılmaz  | 28.05.2025 - Güncelleme : 28.05.2025
Karikatürist ve ressam Haslet Soyöz son yolculuğuna uğurlandı Fotoğraf: Fatih Türkyılmaz/AA

İstanbul

Levent Afet Yolal Camisi'nde kılınan cenaze namazına Soyöz'ün dostları ve sevenleri katıldı.

AA muhabirine konuşan gazeteci Özay Şendir, Soyöz'ün Milliyet gazetesinin tarihlerinden biri olduğuna dikkati çekerek, "Sadece karikatürleri değil yaptığı resimler de çok önemliydi. Türkiye'nin çok büyük değerleri Milliyet'te ömrünün sonuna kadar çalışırlar. Milliyet ruhu dediğimiz şey böyle bir şey." dedi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Soyöz'ün çok sayıda genci yetiştirdiğine de işaret eden Şendir, Türkiye'nin kaybettiği bu değerin adını yaşatmaya devam edeceklerini söyledi.

Gazeteci Mete Belovacıklı ise Soyöz'ü işine aşık bir insan olarak tanıdığını belirterek, şunları kaydetti:

"Neredeyse gece gündüz demeden çizgilerle hem dünyayı hem Türkiye'yi hem de insanı anlatmaya çalıştı. Hem olup bitene eleştirel bakabilen hem onu mizahi olarak gündeme taşıyabilen bir adamdı. Bütün bu işleri yaparken diğer taraftan da gündemin nabzını başarılı bir şekilde tutardı. Mizah tarafı güçlü olduğu için insanlarla ilişkisi de biraz o yüzden güzeldi."

Soyöz'ün cenazesi, namazın ardından toprağa verilmek üzere Sakarya Geyve Bağlarbaşı Köyü Mezarlığı'na nakledildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, basın mensuplarına yönelik saldırıyı kınadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'ın Müstakillik Günü'nü tebrik etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Karabağ Zaferi Azerbaycan'ı çok daha güçlü ve müreffeh kılıyor
Diyarbakır annelerinin evlat nöbetine bir aile daha katıldı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü'nü tebrik etti

Benzer haberler

Karikatürist ve ressam Haslet Soyöz son yolculuğuna uğurlandı

Karikatürist ve ressam Haslet Soyöz son yolculuğuna uğurlandı

Yönetmen Ali Özgentürk, Adana'da son yolculuğuna uğurlandı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet