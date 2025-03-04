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Kültür

Karadeniz'in yöresel "Keşan bezi" kına gecelerinde kadınların tercihleri arasında yer alıyor

Trabzonlu kadın girişimci Yurdagül Beşinci, yörenin coğrafi işaretli Keşan bezinden ürettiği kına gecesi malzemeleriyle genç kızların en mutlu anlarına imza atıyor.

Meltem Yılmaz Karakurum  | 04.03.2025 - Güncelleme : 04.03.2025
Karadeniz'in yöresel "Keşan bezi" kına gecelerinde kadınların tercihleri arasında yer alıyor Fotoğraf: Meltem Yılmaz Karakurum/AA

Trabzon

El sanatları ve tasarıma ilgisi nedeniyle 20 yıl önce makine alarak dikişe başlayan 60 yaşındaki Beşinci, zamanla yörenin coğrafi işaret tescilli ürünü Keşan beziyle farklı tasarımlar yapmaya başladı.

Keşan bezini özellikle kına geceleri için kullanan Beşinci, yaklaşık 7 yıldır yurt içi ve dışındaki genç kızların bu özel günleri için kına sepetinden kaftana, teflerden testilere kadar birçok malzeme üretiyor.

Ürünleri Türkiye'nin yanı sıra Almanya, Hollanda, Belçika ve Fransa'dan yoğun talep gören Beşinci, Tarihi Avrasya Pazarı'nda açtığı iş yerinde de ürünlerinin tanıtımı ve satışını yapıyor.

Karadeniz kültürünü dünyaya tanıtmaya çalışan Yurdagül Beşinci, AA muhabirine, Keşan bezine ilgisini ticaretle buluşturduğunu söyledi.

Sarı, kırmızı, siyah ve beyaz ipliklerle üretilen Keşan bezinin deseni ve tarihi dokusundan çok etkilendiğini dile getiren Beşinci, çok sevdiği Keşan bezini ilk olarak alıp satarak işe başladığını ifade etti.

Beşinci, ilerleyen süreçte Keşan bezinden özel tasarımlar yapmaya çalıştığını belirterek, "Hem katma değer adına hem de Keşan bezini daha başka yerlere taşımak adına farklı şeyler üretmeye başladım. 2018'den beri kına gecelerine, kınada ne yapılıyorsa, sepetinden hediyeliğine kadar hepsini orijinal coğrafi işaretli Keşan dokuma kumaşımızdan yapıyorum." dedi.

Tasarımlarının yoğun ilgi gördüğüne dikkati çeken Beşinci, özellikle gençlerin Keşan bezine karşı ayrı bir ilgisi olduğunu vurguladı.

Beşinci, kına ürünlerine yönelik çok geniş bir yelpaze olduğuna işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gelinlerimizin kaftanını, elbisesini yapıyoruz. Tefi, kına sepeti, kına tepsisi, kına hediyelikleri, lastik tokalar yapıyoruz. Nedimelerine kemerler, tefler, bandanalar veriyoruz. Onlar onu tabi horonlarla daha farklı şeylerle süslüyorlar ve geceleri inanılmaz bir Karadeniz gecesi oluyor. Horonlu, kemençeli, Keşanlı unutulmaz anlarda yer almak güzel oluyor."

Beşinci, Keşan bezinin Trabzon'a ait coğrafi işaretli ürün olduğunun bilinmesini istediğini anlatarak, "Özel bir dokuma, özel bir iş. Çarşıbaşı ilçesinde üretiliyor. Bu önemli bir desen, güzel bir desen, bizim desenimiz. Buna sahip çıkalım istiyorum." ifadelerini kullandı.

Ürünlerini aynı zamanda sosyal medya üzerinden satışa sunduğunu belirten Beşinci, "Pazara gelen yabancı turistlerin inanılmaz ilgisi var. Sadece satış yapmıyoruz. Hem Karadeniz insanını hem de Karadeniz kültürünü temsil ediyoruz. Bu da hoşuma gidiyor." dedi.

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