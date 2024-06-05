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Kültür

Kapadokya'nın "seyir zirvesi" Uçhisar Kalesi'ni 5 ayda 92 bin turist ziyaret etti

Kapadokya'nın peribacalarıyla kaplı vadilerinin en iyi izlenebildiği noktalardan, kayadan oyma tarihi Uçhisar Kalesi, bu yılın ocak-mayıs döneminde yaklaşık 92 bin yerli ve yabancı turisti ağırladı.

Behçet Alkan  | 05.06.2024 - Güncelleme : 05.06.2024
Kapadokya'nın "seyir zirvesi" Uçhisar Kalesi'ni 5 ayda 92 bin turist ziyaret etti Fotoğraf: Behçet Alkan/AA

Nevşehir

UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Kapadokya'nın simgelerinden Uçhisar Kalesi, bölgeye gelen turistlerin en çok ziyaret ettiği mekanların başında geliyor.

Roma döneminde tüf kayanın oyulmasıyla yapılan, 179 metre yüksekliğindeki dev peribacası görünümündeki kale, bölgeyi yüksekten izlemek isteyen turistleri misafir ediyor.

Uçhisar Belediye Başkanı Abdullah Çamcı, gazetecilere yaptığı açıklamada, Uçhisar Kalesi'nde yerli ve yabancı turistleri konuk ettiklerini belirterek, "Uçhisar Kalesi, Kapadokya'nın merkezinde harika bir yer. Buraya çıkan insanlar bütün bölgeyi rahatlıkla izleyebilir. Zirveye merdivenlerden çıkarken manzaranın keyfini çıkarabilirler. İlk 5 ayda 92 bin ziyaretçimiz var. Yıl sonu itibarıyla 400 bin ziyaretçi hedefliyoruz." dedi.

Çinli turist Weiqi Lin ise keyifli bir tatil planıyla geldiği Kapadokya'daki tarihi ve doğal dokudan etkilendiğini dile getirerek, bölgenin coğrafi güzelliklerini yukarıdan seyretmek için Uçhisar'a çıktığını söyledi.

Turistlere yöresel ürün satışı yapılan bir işletmenin yetkilisi Sinan Demir de kaleye ilginin her geçen yıl arttığını ifade ederek, "Uçhisar Kalesi 'güneşin bekçisi' olarak adlandırılır ve tam bir seyir noktasıdır. Güneşin doğuşu da batışı da buradan çok güzel görünür. Uçhisar Kalesi için bölgenin zirvesi denilebilir." diye konuştu.

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