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Kültür

Kanadalı şarkıcı Charlotte Cardin, İstanbul ve Ankara'da konser verecek

Kanadalı şarkıcı ve söz yazarı Charlotte Cardin, İstanbul ve Ankara'da konser verecek.

Aişe Hümeyra Akgün  | 21.10.2024 - Güncelleme : 21.10.2024
Kanadalı şarkıcı Charlotte Cardin, İstanbul ve Ankara'da konser verecek

İstanbul

Charm Music Türkiye organizasyonuyla Türkiye'ye gelecek sanatçı, yeni albümü "99 Nights Tour" kapsamında 21 Kasım'da İstanbul'da Volkswagen Arena'da, 22 Kasım'da Jolly Joker Ankara'da müzikseverlerle buluşacak.

Soul-pop, indie electronica, R&B ve caz gibi birden fazla müzik türünden ilham alan ve uluslararası müzik sahnesinin öne çıkan isimlerinden olan Cardin, yeni albümündeki eserleri müzikseverler için yorumlayacak.

Sanatçının hayatındaki yeni bir dönemi temsil eden ve 99 günde yazılan yeni albümü, Kanada'da ilgi uyandıran müzisyenlere ve müzik eserlerine verilen Juno Ödülleri'nde dört dalda ödüle değer görüldü.

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