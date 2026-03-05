Ahmet Özhan ve İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu, "Külliye'de Ramazan" etkinliklerinde konser verdi
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen "Külliye'de Ramazan" etkinlikleri kapsamında sanatçı Ahmet Özhan ve İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu konser verdi.
Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programda, Türk tasavvuf musikisinin seçkin eserleri seslendirildi.
İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğunun Özhan'a sahnede eşlik ettiği konserde, farklı dönemlere ve makamlara ait eserler dinleyicilerin beğenisine sunuldu.
