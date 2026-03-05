Dolar
logo
Kültür, Ramazan 2026

Ahmet Özhan ve İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu, "Külliye'de Ramazan" etkinliklerinde konser verdi

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen "Külliye'de Ramazan" etkinlikleri kapsamında sanatçı Ahmet Özhan ve İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu konser verdi.

Fatma Nur Candan  | 05.03.2026 - Güncelleme : 05.03.2026
Ahmet Özhan ve İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu, "Külliye'de Ramazan" etkinliklerinde konser verdi Fotoğraf: Hakan Nural/AA

Ankara

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programda, Türk tasavvuf musikisinin seçkin eserleri seslendirildi.

İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğunun Özhan'a sahnede eşlik ettiği konserde, farklı dönemlere ve makamlara ait eserler dinleyicilerin beğenisine sunuldu.

