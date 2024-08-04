Dolar
33.24
Euro
36.23
Altın
2,441.45
ETH/USDT
2,912.90
BTC/USDT
60,791.00
BIST 100
10,473.47
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kültür

Kaçakçılardan kurtarılan Urartu eserleri Kars'ta sergileniyor

Ağrı'da kaçakçılardan kurtarılan Urartu dönemine ait bronz, bakır ve gümüş eserler, Kars Arkeoloji ve Etnografya Müzesi'nde sergileniyor.

Cüneyt Çelik  | 04.08.2024 - Güncelleme : 04.08.2024
Kaçakçılardan kurtarılan Urartu eserleri Kars'ta sergileniyor

Kars

Ağrı Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 2015'te düzenlenen operasyonla ele geçirilen Urartu dönemine ait eserler, Kars Arkeoloji ve Etnografya Müzesi yetkililerine teslim edildi.

Eserler, gerekli restorasyon çalışmaları tamamlandıktan sonra müzedeki Özel Sergi Alanı'nda ziyarete açıldı.

Urartu Kralı 2. Argişti (milattan önce 713) dönemine tarihlendirilen eserlerin 2021'de Macaristan'dan iadesi sağlanan Urartu dönemi eserlerinin devamı olduğu değerlendiriliyor.

Polis kaçakçılardan kurtardı

Kars Arkeoloji ve Etnografya Müzesi Müdür Vekili Hakim Aslan, AA muhabirine, müze olarak çok zengin bir koleksiyona sahip olduklarını söyledi.

Müzede birçok medeniyete ait eserlerin bulunduğunu dile getiren Aslan, "Müze koleksiyonunun önemli bir bölümünü Urartu dönemine ait eserler oluşturmaktadır. Özellikle Urartularda madeni eşyalar büyük öneme sahiptir. Açtığımız geçici sergide Urartu dönemine ait bronz, gümüş ve bakırdan yapılmış eserleri kapsamaktadır." dedi. 

Bir kısmı Ağrı'da kaçakçıların elinden kurtarılan eserlerin Kars'a getirildiğini anımsatan Aslan, "Urartu dönemine ait eserler, 2015 yılında Ağrı'da kaçakçılıkla mücadele sonucu ele geçirilen eser grubudur. Özellikle kültür varlığı kaçakçılığını önlemeye yönelik bir sergi oluşturduk. Bu eserler Urartu dönemine ilişkin önemli bilgiler vermektedir ve üzerindeki bezeme desenlerden dönemin sanatı hakkında önemli bilgiler elde etmekteyiz." diye konuştu.

Aslan, üzerinde birçok bezemenin yer aldığını eserleri Kars'ta sergilemekten büyük mutluluk duyduklarını belirtti. 

Sergilenen eserlerin içeriğine ilişkin bilgi veren Aslan, şunları kaydetti:

"Eserler mutfak eşyaları, savaş aletleri ve araba aksamlarından oluşturmaktadır. Araba aksamları üzerinde dini öğelerin yanı sıra savaş sahneleri yer almaktadır. Eserler üzerinde kanatlı insan betimlemeleri, tanrı figürleri bulanmaktadır. Pektoral (çeşitli madenlerden yapılmış gerdanlık) ve araba aksamları üzerinde savaş sahneleri ve kanatlı insan figürleri vardır. Bu da Urartularda gördüğümüz çok tanrılı inanca ait ögelerdir. Üzerindeki savaş, at arabaları askerlere ait mücadeleleri de görebilmekteyiz. Kültür varlığı kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yapılan çalışmada, bu eserler 2015'te ele geçirilip müzemize getirildiği dönemde Macaristan'da bir grup eser yakalanıyor. Bu eserlerin Anadolu kökenli olabileceği üzerinde duruluyor. Kültür ve Turizm Bakanlığınca yapılan inceleme ve çalışmada, koleksiyonların müzedeki eserlerimizle büyük benzerlik gösterdiği, Urartu eserleri olduğu anlaşılıyor. Bu da kanıtlandıktan sonra eserler Türkiye'ye getirildi." 

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'ye girmeye çalışan PKK/PYD'li terörist Suriye sınırında yakalandı
Yarım Çalışma Ödeneği ile çalışan annelere 204,6 milyon lira ödendi
Antalya Havalimanı'nda dün uçak trafiği ve yolcu sayısında rekor kırıldı
Terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanması faaliyetleri iddianamede
"Hanutçuluk"la iletişime geçtikleri turistleri eğlence mekanlarında yağmalayan sanıklara dava

Benzer haberler

Kaçakçılardan kurtarılan Urartu eserleri Kars'ta sergileniyor

Kaçakçılardan kurtarılan Urartu eserleri Kars'ta sergileniyor

Ağrı'da sağanak sonrası sel meydana geldi

Açık arazide yıldırımdan korunmak için "Parmak uçlarında durarak çömelin" uyarısı

Ağrı'nın bereketli ovalarındaki buğday tarlalarında hasat heyecanı yaşanıyor

Ağrı'nın bereketli ovalarındaki buğday tarlalarında hasat heyecanı yaşanıyor
Süt üretiminin arttığı Kars'ta kadınların çeçil peyniri telaşı başladı

Süt üretiminin arttığı Kars'ta kadınların çeçil peyniri telaşı başladı
Kars'ta leylekler çayırlarda beslenirken görüntülendi

Kars'ta leylekler çayırlarda beslenirken görüntülendi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet