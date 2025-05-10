Kars'ta sağanak ve dolu nedeniyle taşkın meydana geldi
Kars'ta sağanak ve dolu nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı.
Kars
Akyaka ilçesinde aniden etkili olan şiddetli sağanak ve dolu yaşamı olumsuz etkiledi.
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Yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintisi oluşurken sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.
Akyaka-Kars tren yolu hattı sular altında kaldı, taşkın nedeniyle ilçe merkezindeki bazı caddelerde taş ve toprak yığınları oluştu.
Akyaka Belediyesi ekipleri sel sularının tahliye edilmesi için çalışma başlattı.
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