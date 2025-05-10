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Kars'ta sağanak ve dolu nedeniyle taşkın meydana geldi

Kars'ta sağanak ve dolu nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

İdris Karaoğul  | 10.05.2025 - Güncelleme : 10.05.2025
Kars'ta sağanak ve dolu nedeniyle taşkın meydana geldi Fotoğraf: İdris Karaoğul/AA

Kars

Akyaka ilçesinde aniden etkili olan şiddetli sağanak ve dolu yaşamı olumsuz etkiledi.

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Yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintisi oluşurken sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Akyaka-Kars tren yolu hattı sular altında kaldı, taşkın nedeniyle ilçe merkezindeki bazı caddelerde taş ve toprak yığınları oluştu.

Akyaka Belediyesi ekipleri sel sularının tahliye edilmesi için çalışma başlattı.

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