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Kars'ın Sarıkamış ilçesinde dolu etkili oldu

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde sağanak sonrası etkili olan dolu, etrafı beyaza bürüdü.

Hüseyin Demirci  | 05.05.2025 - Güncelleme : 05.05.2025
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde dolu etkili oldu Fotoğraf: Hüseyin Demirci/AA

Kars

İlçede öğle saatlerinden başlayan sağanak, havanın soğumasıyla doluya dönüştü.

Dağlık bölgelerde hayvanlarını otlatan besiciler, dolu nedeniyle zor anlar yaşadı.

Bazı besiciler, yağışla beyaza bürünen merada hayvanlarını otlatmayı sürdürdü.

Vatandaşlardan Serhat Yıldız, birkaç gündür ilçede sağanağın etkili olduğunu belirterek, aniden bastıran doluyla etrafın beyaza büründüğünü söyledi.

Çobanlardan Azat Kaya da aniden bastıran dolu nedeniyle zor anlar yaşadığını ifade etti.

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