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Kültür

İzmir'de depremde hasar gören Latife Hanım Köşkü'nün güçlendirilmesi tamamlandı

Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün eşi Latife Hanım'ın ailesine ait olan ve annesi Zübeyde Hanım'ın ömrünün son günlerini geçirdiği İzmir'deki Latife Hanım Köşkü'nün güçlendirme çalışmaları tamamlandı.

Hüseyin Bağış  | 26.05.2024 - Güncelleme : 26.05.2024
İzmir'de depremde hasar gören Latife Hanım Köşkü'nün güçlendirilmesi tamamlandı

İzmir

Karşıyaka Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kentin önemli tarihi yapılarından olan ve Latife Hanım Köşkü Anı Evi Özel Müzesi olarak hizmet veren köşkte, 30 Ekim 2020'deki depremde orta derecede hasar almasının ardından başlatılan güçlendirme çalışmaları sona erdi.

Restorasyonun sürdüğü köşkte ahşap taşıyıcılarda çürüme tespit edilmesi nedeniyle kapsamlı onarım uygulaması gerçekleştirildi. Döşeme, kapı ve dolap gibi bina içi ahşap elemanlar da aslına uygun şekilde yenilendi.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, ahşap karkas yapının güçlendirme çalışmasının tamamlandığını ve iç restorasyonun devam ettiğini bildirdi.

Ünsal, Atatürk'ün eşi Latife Hanım'ın ailesine ait olan köşkün, Zübeyde Hanım'ın ömrünün son günlerini geçirdiği yer olması nedeniyle paha biçilemez bir manevi miras olduğunu dile getirerek, "Bu yapıyı korumak ve yaşatmak da en önemli sorumluluklarımızdan biridir." ifadelerini kullandı.

Latife Hanım Köşkü Anı Evi Özel Müzesi, restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından yeniden halka kapılarını açacak.

Deprem sonrası ziyarete kapatılmıştı

Karşıyaka Belediyesi tarafından 2005 yılında kamulaştırılan ve restore edilen Latife Hanım Köşkü, 2008 yılında anı evi olarak ziyarete açılmış, 2016 yılında da yine Karşıyaka Belediyesinin girişimleri sonucunda özel müze olarak tescillenmişti.

İzmir'de 30 Ekim 2020 tarihinde yaşanan depremde hasar gören köşk, güvenlik riski nedeniyle ziyarete kapatılmıştı.

Atatürk, Zübeyde Hanım ve Latife Hanım'ın balmumu heykelleri ile tarihi değere sahip eşyalar da binadan çıkarılarak Karşıyaka Belediyesi tarafından koruma altına alınmıştı.

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