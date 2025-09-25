Dolar
41.48
Euro
48.52
Altın
3,733.68
ETH/USDT
3,944.80
BTC/USDT
111,003.00
BIST 100
11,377.55
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Karşıyaka'da işçiler 4'üncü gününde eylemlerini sürdürüyor

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde düzenli maaş alamayan belediye işçilerinin 4 gün önce başlattığı eylemleri devam ederken ilçedeki cadde ve sokaklarda çöp birikintileri oluştu.

Haydar Toprakçı  | 25.09.2025 - Güncelleme : 25.09.2025
Karşıyaka'da işçiler 4'üncü gününde eylemlerini sürdürüyor Fotoğraf: Mahmut Serdar Alakuş/AA

İzmir
📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Karşıyaka Belediyesi iştiraki şirketlerden çalışan Genel-İş Sendikası 10 No'lu Şubesine bağlı yaklaşık 1800 işçinin 5 aydır maaşlarını alamadıkları ve toplu iş sözleşmesi farklarının ödenmediği gerekçesiyle başlattığı iş bırakma eylemi sürüyor.

Eylem nedeniyle ilçede cadde ve sokaklarda toplanmayan çöpler, kötü görüntü ve kokuya neden oluyor.

Çöp yığınlarının artması İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay da ilçedeki cadde ve sokaklarda biriken çöplerin toplanması için temizlik ekipleri yönlendirdi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Vatandaşlardan tepki

İlçede esnaflık yapan Taner Büte, gazetecilere, çöp sorunun bir an önce çözülmesi gerektiğini söyledi.

Belediye işçilerinin greve gitmesinin kendisini ilgilendirmediğini belirten Büte, "Türkiye'nin en pahalı su parasını ödüyorsam ve evimde sular akmıyorsa, çevre temizlik vergisi adı altında vergi veriyor ve çöplerim alınmıyorsa, İzmir'in Körfezi'nde balıklar ölüyorsa o yönetim kademelerinin hepsine hesap sorarım." dedi.

Konuyu siyasi olarak değerlendirmediğini ifade eden Büte, "Bu, artık sağlık sorunu ve İzmir'imizi fareler bastı. Körfezimizde balıklarımız ölüyor, çöplerimiz toplanmıyor. Yapamıyorsanız çekin gidin, o koltuklarda oturmayın. Belediye, sendika bizi ilgilendirmiyor biz hizmete bakarız, önemli olan vatandaşa yapılan hizmettir." diye konuştu.

Vatandaşlardan Şükrü Kelleoğlu da çöpün kaldırılması için belediyeyi defalarca aradığını ve ilgilenilmediğini aktardı.

Çöplerin sağlığı tehdit ettiğini vurgulayan Kelleoğlu, "İşçi parasını alamıyor diye İzmirli bu çöplükle yaşamaya mahkum mudur? Yazık günah değil mi bu memlekete. Seçim zamanı geldiğinde kapı kapı gezip oy istiyorlar, oy veriyorsun ve sonucuna bak. Çocuklarımızı sokağa çıkaramıyoruz, çöpten sokakta parkta gezemiyor. Bu mudur belediyecilik? 50 senedir burada yaşıyorum ve böyle bir şey böyle bir rezillik görmedim." ifadelerini kullandı.

Kelleoğlu, yetkililerden sorunu çözmelerini istedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Fatih'te 11 binadan oluşan 33 yıllık sitenin yıkımına başlandı
Sayıştay daire başkanlıkları için seçim yapıldı
Türkiye-Mısır Dostluk Denizi-2025 Tatbikatı seçkin gözlemci günü yapıldı
Burdur'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı "karekod uygulaması" kapsamında denetim yaptı

Benzer haberler

Karşıyaka'da işçiler 4'üncü gününde eylemlerini sürdürüyor

Karşıyaka'da işçiler 4'üncü gününde eylemlerini sürdürüyor

İzmir'de esnaftan toplanmayan çöplere karşı mazotla haşere önlemi

İzmir Karşıyaka'da toplanmayan çöpler tepkiye neden oluyor

İzmir'in Buca ilçesinde toplanmayan çöplere tepki

İzmir'in Buca ilçesinde toplanmayan çöplere tepki
İzmir Buca'da toplanmayan çöpler tepkiye neden oluyor

İzmir Buca'da toplanmayan çöpler tepkiye neden oluyor
İzmir'in Buca ilçesinde biriken çöplere mahalleliden tepki

İzmir'in Buca ilçesinde biriken çöplere mahalleliden tepki
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet