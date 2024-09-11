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Kültür

İtalyan piyanist Ludovico Einaudi, İstanbul'da hayranlarıyla buluştu

Çağdaş klasik müziğin önemli isimlerinden İtalyan piyanist ve besteci Ludovico Einaudi, Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda konser verdi.

Ömer Faruk Yıldız  | 11.09.2024 - Güncelleme : 11.09.2024
İtalyan piyanist Ludovico Einaudi, İstanbul'da hayranlarıyla buluştu Fotoğraf: Cem Tekkeşinoğlu/AA

İstanbul

Einaudi, konserde "Corale", "Waterways", "Walk", "Underwood", "Newton's Cradle" ve "Orbits" gibi sevilen şarkılarını seslendirdi.

Yaklaşık 2 saat süren konser, sanatçının 2013'te kaydettiği "In a Time Lapse" albümünden "Experience" şarkısıyla son buldu.

Konserin ilk dakikaları yağışlı geçmesine rağmen koltuklarını terk etmeyen izleyiciler, sanatçıyı ayakta alkışladı.

Yarın yine aynı mekanda konser verecek

İlk konserinin duyurulmasının ardından gelen yoğun talep üzerine İstanbul'a bir konser daha ekleyen Einaudi, yarın akşam aynı mekanda yeniden sahne alacak.

Müzikal yolculuğu, amatör piyanist olan annesinin rehberliğinde başlayan Ludovico Einaudi, Azio Corghi, Luciano Berio ve Karlheinz Stockhausen ile birçok usta isimden ders aldı.

Kariyerine klasik müzik bestecisi olarak başlayan sanatçı, daha sonra pop, rock, folk ve dünya müziği gibi farklı tarzlarda eserler üretti.

Sanatçı, bale, sinema ve tiyatro için çeşitli bestelere de imza atarak, çok yönlülüğünü ve yaratıcı derinliğini geliştirdi.

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