Dolar
27.80
Euro
29.27
Altın
1,911.10
ETH/USDT
1,550.10
BTC/USDT
26,892.00
BIST 100
8,085.52
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde Türkiye-Afrika 4. İş ve Ekonomi Forumu Kapanış Töreni'nde konuşuyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde Türkiye-Afrika 4. İş ve Ekonomi Forumu Kapanış Töreni'nde konuşuyor
logo
Kültür

İsviçre'nin iade ettiği çoğunluğu Urartu dönemine ait eserler Ankara'ya getirildi

Kültür ve Turizm Bakanlığının girişimiyle İsviçre'den Türkiye'ye iade edilen 37 parçalık kültür varlığı, Ankara'daki Anadolu Medeniyetleri Müzesi'ne teslim edildi.

Yusuf Soykan Bal  | 13.10.2023 - Güncelleme : 13.10.2023
İsviçre'nin iade ettiği çoğunluğu Urartu dönemine ait eserler Ankara'ya getirildi Fotoğraf: Arda Küçükkaya / AA

Ankara

İsviçre'den Türkiye'ye iadesi gerçekleştirilen çoğunluğu Urartu dönemine ait 37 parçalık tarihi eser, Esenboğa Havalimanı'na getirildi.

Bakanlık yetkililerince teslim alınan eserler, polis eşliğinde Anadolu Medeniyetleri Müzesi'ne teslim edilmek üzere yola çıktı.

Müzeye getirilen eserler, ekiplerce teslim alındı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dışişleri: Gazze halkının son derece sınırlı bir alanda göçe zorlanması uluslararası hukukun açık ihlalidir
Konusu 581 bin liranın altındaki davalarda temyize gidilememesine ilişkin hüküm iptal edildi
Filistin'de hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı
MKE Roket Fabrikası'nda 5 işçinin öldüğü patlamayla ilgili davanın görülmesine başlandı
CANLI: Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Benzer haberler

İsviçre'nin iade ettiği çoğunluğu Urartu dönemine ait eserler Ankara'ya getirildi

İsviçre'nin iade ettiği çoğunluğu Urartu dönemine ait eserler Ankara'ya getirildi

Liseliler ürettikleri elektrikli bisiklet için faydalı model belgesi bekliyor

İsviçre'den Türkiye'ye iade edilen eserlerin yolculuğu başlıyor

Bolu'daki yaylalar mantar meraklılarına ev sahipliği yapıyor

Bolu'daki yaylalar mantar meraklılarına ev sahipliği yapıyor
Karagöl Tabiat Parkı misafirlerini ağırlıyor

Karagöl Tabiat Parkı misafirlerini ağırlıyor

Ankara'da 13. yüzyıla ait olduğu değerlendirilen İbranice 3 kitap ele geçirildi

Ankara'da 13. yüzyıla ait olduğu değerlendirilen İbranice 3 kitap ele geçirildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet